Si sta facendo sempre più forte l’indiscrezione di un ritorno attesissimo di un volto noto della TV, che per molti è stato già troppo lontano dagli schermi.

Forse è vero che certe celebrità non si eclissano davvero del tutto, perché la loro luce è così forte da brillare anche se lontana dagli occhi, in particolare quelli che si posano quotidianamente sugli schermi televisivi. C’è anche da dire che un suo imminente ritorno è stato per tanto tempo annunciato, ma mai effettivamente realizzato. Almeno, non fino a questo momento.

Per tanto tempo è stata la regina di Canale 5, intrattenendo il pubblico con la sua allegria, e adesso, a quanto pare, potrebbe prendere le redini di un programma storico, amatissimo negli anni Novanta, che ha fatto davvero — in un certo senso — la storia della televisione: Carramba che sorpresa, della mitica e indimenticata Raffaella Carrà.

Grande (forse) doppio ritorno

Se così fosse, visto che anche in questo caso il condizionale è d’obbligo, potrebbe davvero essere la svolta di una conduttrice che negli ultimi anni è stata spodestata dal suo trono: quello di Pomeriggio Cinque.

Barbara D’ Urso sarebbe pronta a tornare in televisione. Ad annunciarlo (ancora una volta) è Davide Maggio che scrive: “Nonostante quello che dice Roberto Sergio, sembra che ci sia un progetto per lei che gira tra le scrivanie del settimo piano di Viale Mazzini. Il progetto è di quelli ambiziosi e vedrebbe l’ex condutrice Mediaset al timone del sabato sera di Rai 1 con una sorta di Carramba Che Sorpresa, con la produzione di Fremantle. Si tratterebbe di una rentrée in grande stile che vedrebbe l’ex conduttrice Mediaset sfidarsi frontalmente con Maria De Filippi che, da anni, è al timone del prime time più prestigioso di Canale 5 per l’intera stagione, con Tu Si Que Vales prima e C’è Posta Per Te poi“.

Un progetto che finora non ha visto la luce ma che potrebbe farlo presto, anche secondo Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 che ha detto: ”Per il suo futuro professionale la conduttrice non si affiderà a Presta. E a proposito di lei, presto sentiremo notizie sul suo conto che faranno molto, molto rumore. Incrocio le dita per tutti“.

Ma le presunte novità non finiscono qui, perchè Barbara D’Urso potrebbe persino tornare in coppia con Paola Barale, perchè pare che tra le due sia scoppiata una bellissima amicizia. Sarebbe un ritorno a questo punto davvero esplosivo. “È nata una nuova coppia: quella formata da Barbara d’Urso e Paola Barale. Le due hanno scoperto un grande feeling. Si legge sul settimanale Oggi.