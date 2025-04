Qui era appena una 20enne mentre oggi è uno dei volti più amati di Mediaset ed è una splendida 54enne. L’avete riconosciuta?

Bellissima, con i capelli lunghi, uno sguardo innocente e un sorriso sereno, la donna che vedete nella foto in bianco e nero qui in basso, oggi è uno dei volti più popolari di Mediaset. A pubblicare la foto che ha scatenato la curiosità dei fan è stato il figlio del volto Mediaset che ha condiviso l’immagine per fare gli auguri di compleanno alla mamma.

Rispetto alla foto del passato, oggi, il volto Mediaset è cambiata tantissimo. I capelli sono più corti e di un altro colore ma ciò che è rimasto identico è il viso. Osservando attentamente l’immagine, infatti, è difficile non riconoscerla.

Chi è il volto Mediaset che oggi ha 54 anni

“Auguri mamma, sei una donna forte che non si fa mai parlare sopra, ti auguro di trovare quello stato di atarassia che tanto vai cercando”. Con queste parole Daniele Prolli augura buon compleanno a mamma Veronica Peparini. La ragazza della foto è proprio la coreografa ed ex insegnante di Amici di Maria De Filippi. Nella foto, la Peparini era una ragazza con tanti sogni da realizzare e con una vita totalmente diversa da quella di oggi.

Nel corso del tempo, infatti, la Peparini è diventata una ballerina e, successivamente, una coreografa senza rinunciare alla propria vita privata. La 54enne che oggi sembra una 30enne, è mamma di quattro figli. Dopo Daniele e Olivia, nati dalla relazione con Fabrizio Prolli, la Peparini è diventata poi mamma di Ginevra e Penelope, le gemelline nate dal suo amore con Andreas Muller.

Nonostante siano trascorsi anni dalla foto pubblicata dal primogenito, la Peparini, oggi, ha cambiato la propria immagine ma continua ad essere una persona romantica e sognatrice che oggi sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita accanto ad Andreas Muller, incontrato proprio nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove è tornata recentemente come giudice esterno delle sfide di ballo.

Mamma presente e donna in carriera, la Peparini condivide tante foto della sua vita sul proprio profilo Instagram ma quella pubblicata dal primogenito Daniele ha davvero stupito tutti perché si tratta di un’immagine inedite e che regala una versione diversa e alternativa dell’incredibile coreografa che ha dimostrato di essere. “Che bella! Quanto somigli a tua figlia”, scrive una signora sottolineando la somiglianza tra la Peparini e la figlia Olivia.