Barbara De Rossi ha mandato in apprensione tutti i suoi fan per un brutto momento vissuto dietro le quinte di un noto programma TV

L’amata attrice, volto della fiction di successo “La Piovra” è finita al centro della cronaca rosa per un aneddoto che riguarda la sua salute. Nata a Roma il 9 agosto 1960 Barbara studia per diventare dottoressa veterinaria ma il destino la porta nel mondo della recitazione dove finora ha accumulato successi e riconoscimenti.

Barbara De Rossi nel 1985 si aggiudica il premio Pasinetti per il film Mamma Ebe prima di tuffarsi in altre celebri interpretazioni come in Caramelle da uno sconosciuto, Il pranzo della domenica, Nosferatu a Venezia solo per citarne alcune del grande schermo, e in fiction che hanno fatto la storia della televisione come la già citata La piovra, Un ciclone in famiglia, Le tre rose di Eva, L’onore e il rispetto, Il bello delle donne… alcuni anni dopo e tanti altri.

L’attrice ha raccontato quello che le è successo prima della messa in onda del programma condotto da Monica Setta, “Storie di donne al bivio weekend”. Il suo racconto ha fatto il giro del web.

Un momento apocalittico

Barbara De Rossi ha raccontato la sua brutta esperienza: ha avuto un malore improvviso poco prima di un’intervista per il programma “Storie di donne al bivio weekend” su Rai 2. L’attrice, mentre era pronta per andare in onda, ha iniziato a sentirsi male, con giramenti di testa e vomito. La situazione è diventata subito seria, tanto che il giorno successivo è stata ricoverata all’ospedale Gemelli di Roma.

“Stavo per andare in onda, avevo appena finito il trucco quando mi sono sentita mancare e ho cominciato a vomitare. Mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi, il giorno dopo mi sono ricoverata al Gemelli e ho vissuto attimi di vera paura.” Le sue parole.

Dopo diversi esami, tra cui Tac e risonanza magnetica, i medici hanno diagnosticato una labirintite fulminante, un disturbo dell’equilibrio che può causare vertigini intense e nausea. La De Rossi ha raccontato di aver vissuto momenti di paura, arrivando a temere per la propria vita. Dopo il ricovero, è tornata a casa in Toscana e ora sta meglio, anche se l’episodio l’ha molto scossa.

La conduttrice del programma, Monica Setta, ha descritto l’ansia vissuta dietro le quinte, spiegando che inizialmente nessuno sapeva cosa fosse successo e che si era persino pensato di sospendere la puntata: “Era truccata, pettinata e bellissima. Ci siamo salutate con l’affetto di sempre e le ho detto “ti aspetto in studio”. Ma Barbara non è mai arrivata. È stata male malissimo e noi abbiamo pensato anche di sospendere la puntata”. Ha poi espresso la sua gioia nel sapere che la De Rossi si è ripresa e che presto sarebbe tornata in studio.

Cosa che è accaduta il 30 marzo scorso, dove De Rossi ha descritto quei momenti: “Una scena drammaticissima, apocalittica, è stata veramente tosta.”