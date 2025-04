Elisabetta Gregoraci ha incantato i follower con questo scatto che, in men che non si dica, ha fatto il giro del web.

L’ex signora Briatore non smette di far parlare di sé. Il suo matrimonio con il celebre imprenditore piemontese fa ancora sognare il pubblico, nonostante sia finito da un pezzo. Tuttavia, la loro complicità e il loro volersi bene reciprocamente — così come l’amore per il loro unico figlio, Nathan Falco — non passano inosservati, nemmeno dopo la separazione.

La presentatrice ha cercato di rivivere un amore nuovo dopo Briatore, e per un po’ di tempo è stata al centro del gossip per la sua storia con Giulio Fratini, finita dopo un paio d’anni. Pare, almeno secondo i rumors, che la rottura sia dovuta alla presenza costante di Briatore nella vita di lei.

Oggi c’è grande mistero sulla sua situazione sentimentale, anche se il gossip rincorre la voce secondo cui l’ex volto di Battiti Live non sarebbe più single, ma avrebbe un nuovo fidanzato, molto più giovane di lei. Si tratterebbe di un 28enne, rampollo di una buona famiglia veneta di St. Moritz. Ma non c’è niente di ufficiale. Quello che è certo è che Elisabetta non si tira indietro quando si tratta di dimostrare il suo grande amore per le persone a lei più care, come dimostra la foto condivisa qualche tempo fa su Instagram.

Un bellissimo rapporto tra padre e figlia

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme a un uomo. La foto è tenerissima e si capisce subito che si tratta del suo amato papà. I due hanno un bellissimo rapporto e sono molto uniti. Il papà di Elisabetta Gregoraci si chiama Mario ed è più giovane di due anni di Flavio Briatore. Anche lui è originario di Soverato e ha una seconda figlia, Marzia, classe 1981.

Mario Gregoraci ha vissuto un grande amore nella sua vita: la madre della showgirl, Melina Francavilla, che purtroppo è venuta a mancare il 29 giugno 2011 a causa di una brutta malattia, un tumore al seno. Una malattia che l’ha perseguitata dall’età di 37 anni e che l’ha strappata alla vita un anno dopo la nascita del nipotino Nathan Falco.

Mario Gregoraci, come lui stesso ha raccontato a Domenica In, ha una nuova compagna di nome Rosina, che ha anche salutato in diretta durante la sua ospitata nel celebre programma di Rai Uno. Il papà di Elisabetta è anche nonno di Gabriel e Ginevra, i figli della sua secondogenita, avuti dal marito Antonio Scaramuzzino.