Il divorzio Totti-Blasi ritorna sotto la luce dei riflettori dopo le dichiarazioni di Cristiano Iovino che hanno fatto il giro del web

Ma soprattutto molti si chiedono: come l’avrà presa la conduttrice di Mediaset che sta per debuttare con un nuovo programma tutto suo The Couple su Canale 5? La novità che getta nuove ombre o luci (dipende dai punti di vista) arriva da una persona già tirata in causa tante volte nella diatriba pubblica degli ex coniugi, Cristiano Iovino.

Come si legge su Vanity Fair, il personal trainer, già precedente finito al centro del gossip ha smentito la versione di Blasi riguardo il loro rapporto. Se nella docuserie Unica lei aveva ridimensionato la frequentazione a un semplice caffè, Iovino ha invece dichiarato in tribunale che tra loro c’è stata una vera e propria relazione intima e sentimentale, con incontri clandestini in un hotel di Milano, facilitati dall’amica e parrucchiera di Blasi, Alessia Solidani.

Parole che hanno irrimediabilmente riattizzato la brace che stava sotto la cenere di un gossip che per molte settimane ha incendiato il mondo della cronaca rosa italiana. Sebbene le cose tra ex mariti e moglie dovrebbero rimanere private, la forte notorietà dei protagonisti e la grande quantità di soldi che ballano per quello che è e sarà i divorzio più chiacchierato degli ultimi anni, rende questa cosa praticamente impossibile.

La reazione di Ilary Blasi non lascia dubbi

Secondo Cristiano Iovino, la presunta relazione sarebbe iniziata nel 2020, confermando la tesi di Totti, secondo cui Ilary lo avrebbe tradito per prima. L’ex calciatore, infatti, ha sempre sostenuto di aver scoperto il tradimento leggendo messaggi compromettenti sul cellulare della moglie. Questo dettaglio temporale potrebbe essere cruciale per l’addebito di colpa nel divorzio, influenzando la definizione dell’assegno di mantenimento.

Attualmente, sempre leggendo su Vanity Fair, Totti versa 12.500 euro al mese a Ilary, che ne aveva chiesti 24.000, sperando di ottenerne almeno 18.000. Lui, invece, punta a ridurre la cifra, considerando anche che il loro primogenito, Cristian, 19 anni, ormai si mantiene da solo, e che Chanel compirà 18 anni il 13 maggio.

Iovino aveva già raccontato la sua versione dei fatti al Messaggero nel gennaio 2024, ribadendo che con Blasi ci fosse stata una frequentazione ben più profonda di un semplice caffè. Lei aveva replicato al Corriere della Sera sostenendo che la sua versione rimane quella raccontata in Unica Tuttavia, la testimonianza di Iovino in tribunale sembra rappresentare un punto a favore di Totti nella battaglia legale tra i due ex coniugi. Al momento nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da parte di Ilary Blasi che sembra invece più concentrata nel suo lavoro, come dimostra la foto che in queste ultime ore ha condiviso sui suoi profili social.