Caterina Balivo ospita Patrizia Mirigliani a La volta buona che svela ciò che accadeva a Miss Italia ai tempi di Fabrizio Frizzi.

Caterina Balivo, ogni giorno, nello studio de La volta buona, ospita diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Nella puntata in onda il 26 marzo, nel salotto della trasmissione di Raiuno, sono arrivati diversi vip che, nel corso della loro vita, hanno incontrato e conosciuto Fabrizio Frizzi. In occasione dell’anniversario della morte dell’amatissimo conduttore avvenuta il 26 marzo 2018, la Balivo e la sua squadra di autori hanno deciso di dedicare l’intera puntata a Fabrizio Frizzi.

Tra gli ospiti non poteva mancare Patrizia Mirigliani che ha conosciuto Frizzi grazie a Miss Italia. Il conduttore ha guidato il famoso concorso di bellezza per ben 17 edizioni, di cui 15 consecutive. La Mirigliani, così, ricordando quegli anni, ha svelato l’attenzione che il conduttore riservava alle ragazze esaltando la loro bellezza. Un modo di fare, quello di Frizzi che, secondo la Mirigliani, oggi non c’è più.

Caterina Balivo e Patrizia Mirigliani ricordano Fabrizio Frizzi

Patrizia Mirigliani ha sottolineato quanta attenzione ci mettesse Frizzi nel compiere il suo lavoro. “La sua attenzione che aveva nei confronti delle Miss…Le valorizzava al massimo… La sera si riuniva con gli autori dello show e valutavano l’aspetto di ogni Miss…”, ha detto la patron di Miss Italia. A condividere tale pensiero è stata la stessa Caterina Balivo che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando proprio al famoso concorso di bellezza.

“Io ho fatto Miss Italia nel 1999 e mi ricordo perfettamente questa cosa di Fabrizio…Lui, il fratello e gli autori cercavano di aiutarci perchè eravamo delle ragazzine che davanti alle telecamere non sapevamo muoverci…Sono stati generosi in questo…”, le parole della Balivo. “Oggi l’aspetto invece viene poco considerato…Mentre la donna una volta per la sua bellezza veniva valorizzata e rispettata…Oggi purtroppo tutto ciò viene ridicolizzato, e mi dispiace molto…”, ha concluso la Mirigliani.

Parole di stima e di affetto quelle che la Balivo e la Mirigliani hanno rivolto a Fabrizio Frizzi che, da amici, colleghi e fan è sempre stato considerato un conduttore dall’animo buono e gentile. Miss Italia, inoltre, per Frizzi, è stato importantissimo non solo per la carriera, ma anche per la sua vita privata. Proprio a Miss Italia, infatti, ha conosciuto Carlotta Mantovan che è poi diventata sua moglie e che lo ha reso padre di Stella, il grande amore di Frizzi.