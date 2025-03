Richard Gere, star di Hollywood, ha un figlio 34enne poco conosciuto: gli somiglia tantissimo, alcuni l’hanno definito la sua fotocopia.

Attore di successo, volto del cinema internazionale, Richard Gere è considerato uno delle star di Hollywood maggiormente accreditate. Interprete di film che hanno segnato la storia del cinema come America Gigolò, ma anche Ufficiale e Gentiluomo e ancora Pretty Woman e Schegge di Paura, Richard ha alle spalle una carriera eclettica e versatile. Oggi ha 75 anni ed è ancora un uomo attivo e molto affascinante.

Per un lungo periodo è stato anche considerato un sex-symbol e questo lo ha portato ad essere spesso protagonista del gossip. Gli sono stati affibbiati diversi flirt, soprattutto con alcune colleghe. Storie che non hanno mai trovato delle conferme ufficiali. Tuttavia è convolato a nozze per ben tre volte: nel 1991 ha sposato Cindy Crawford, ma la relazione è finita appena quattro anni dopo. In seguito, nel 2002, si è legato a Carey Lowell da cui ha divorziato nel 2013.

Dall’unione è nato un figlio, Homer James, che oggi ha 25 anni. Infine nel 2018 Richard si è sposato con Alejandra Silva e i due ad oggi hanno due bambini, di cui non si conoscono molti dettagli. Per quanto riguarda Homer, è un uomo che non ama i riflettori, e non fa parte del mondo del cinema. Ha un rapporto speciale con il padre e a quanto pare è un appassionato di astronomia. Inoltre ha scelto di seguire gli studi scientifici.

Homer Gere, tutto sul figlio 25enne dell’attore

Homer Gere è apparso poche volte a fianco dei genitori. Non ama particolarmente gli eventi pubblici e a quanto pare non nutre nessuna curiosità nei confronti del mondo del cinema. E’ concentrato sui suoi interessi e sul suo futuro e evita i riflettori, non a caso mantiene appositamente un basso profilo.

Dopo il diploma Homer ha frequentato la Brown University per studiare psicologia e arti visive, laureandosi nel maggio 2024.In seguito ha lavorato come stagista presso il Therapeutic Neuroscience Lab della School of Public Health della Brown dal settembre 2022, periodo in cui ha terminato i suoi studi universitari.

Di Homer non ci sono molti scatti in circolazione, quello poche foto esistenti mostrano un ragazzo bellissimo che somiglia particolarmente al padre. Parte della stampa statunitense lo ha definito la sua fotocopia, anche se il ragazzo non ha nessun intenzione di imitare il genitore. Secondo alcuni rumors Homer avrebbe aderito alla religione buddista come il padre, un percorso interiore che ha portato l’attore ha resettare parte del suo modo di vivere.