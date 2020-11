CineQuiz: quanto ricordi delle vecchie stagioni di Dexter?

Showtime ha annunciato che arriverà un’ultima stagione – questa volta per davvero – di “Dexter”. La serie cult con protagonista Michael C. Hall nei panni del celebre serial killer ha lasciato i fan con l’amaro in bocca per via del suo finale. In attesa di scoprire cosa succederà, visto che le anticipazioni a disposizione sono davvero poche, chi ha già visto le sette stagioni passate può mettere alla prova la propria memoria. Chi invece non sa di cosa stiamo parlando o non ha visto tutti gli episodi, ha tempo per rimediare. La serie è andata in onda dal 2006 al 2013 e tornerà con altri dieci episodi, per una stagione che concluderà per sempre le avventure del serial killer.

Qualche informazione in più

La serie “Dexter” è ispirata al romanzo “La mano sinistra di Dio” di Jeff Lindsay. La prima stagione si basa proprio sul libro, mentre prosegue per le successive senza seguire la narrazione degli altri libri di Lindsay. Nonostante il protagonista sia un serial killer, la serie di Showtime ha ottenuto un successo clamoroso. Dexter è un assassino che segue un codice tutto suo e uccide per fare giustizia (secondo i suoi criteri) ma il pubblico non può fare a meno di empatizzare con lui – sebbene lui sia totalmente sprovvisto di empatia. Non tutte le stagioni di “Dexter” sono di altissimo livello ma rimane comunque una tra le produzioni più apprezzate di Showtime e sicuramente un must nel mondo delle serie tv. Fosse anche solo per la sua inconfondibile sigla, con la musica di Rolfe Kent e una sequenza perfetta di immagini che mostrano una colazione molto bloody.

A questo punto non vi resta che provare a rispondere alle 10 domande del quiz per vedere quanto davvero riuscite a ricordare della serie. Sette stagioni sono tante e di personaggi ne sono passati moltissimi, abbiamo cercato di essere buoni, ma non troppo. Che il quiz abbia inizio!

Partiamo dalle domande più semplici, come si chiama il pargoletto di Dexter? Elvis Harrison Henry Correct! Wrong! - Qual è il vero nome del Killer del Camion Frigo? Brian Moser Rudy Moser Billy Moser Correct! Wrong! - In quale stagione compare Trinity? 4 7 2 Correct! Wrong! - Qual è il suo nome? Miguel Prado Freebo George King Correct! Wrong! - Qual è il suo nome? Rita Lila Sheila Correct! Wrong! - Quanti anni aveva Dexter quando morì la madre? 3 5 4 Correct! Wrong! - In che stagione fa la sua comparsa Lumen? 6 4 5 Correct! Wrong! - Chi ha ucciso James Doakes? Debra Lila Dexter Correct! Wrong! - Qual è la destinazione dei sogni di Dexter e Hannah McKay? Oregon Argentina Alaska Correct! Wrong! - Qual è il nome della barca di Dexter? Non ha un nome The Dark Passenger Slice of Life Correct! Wrong! - Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Quanto ricordi delle vecchie stagioni di Dexter? Ho ottenuto un punteggio di %%score%% su un totale di %%total%% Share your results Facebook Facebook ↺ PLAY AGAIN !