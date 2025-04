Dalla scuola di Amici di Maria De Filippi all’Isola dei Famosi: ecco chi sbarca in Honduras tra i naufraghi. Web in delirio.

L’Isola dei Famosi 2025, salvo clamorosi colpi di scena, debutterà su canale 5 il prossimo 7 maggio con la conduzione di Veronica Gentili, l’opinionista Simona Ventura e l’inviato dall’Honduras Pierpaolo Pretelli. I naufraghi dovrebbero partire per l’Honduras il prossimo 2 maggio e, sul web, sono stati già confermati i primi dodici nomi a cui dovrebbero aggiungersi ulteriori concorrenti.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2025 si preannuncia bombastico e tra i nomi quello che sta scatenando la curiosità del pubblico spicca quello di un ex allievo di Amici di Maria De Filippi che, durante la permanenza nella scuola più famosa d’Italia, ha conquistato tutti per la simpatia e il carattere forte e diretta.

Isola dei Famosi 2025: chi è l’ex allievo di Amici presente tra i concorrenti

Nelle scorse edizioni dell‘Isola dei Famosi, ci sono stati diversi ex concorrenti di Amici che hanno partecipato trasformandosi in naufraghi come Valerio Scanu e il rapper Moreno. Anche nel cast 2025 dell’Isola che segna il debutto alla conduzione di un reality di Veronica Gentili ci sarà un ex allievo di Amici. Si tratta di Nunzio Stancampiano, classe 2003 che è salito alla ribalta nel 2021 quando ha preso parte alla 21esima edizione di Amici.

Entrato in corsa a causa di un infortunio di Mattia Zenzola prendendo il suo posto, Nunzio aveva subito conquistato le simpatie dei compagni d’avventura, ma anche quelle del pubblico che hanno amato sin dal primo istante il suo accento siciliano e la sua simpatia. Conclusa l’avventura nella scuola di Amici, ha continuato a ballare entrando anche nel cast di Battiti Live.

Ora è pronto a mettersi nuovamente in gioco partendo per l’Honduras dove ha voglia di sbaragliare la concorrenza e dimostrare di essere un vero naufrago. Con lui, in Honduras, ci saranno: la showgirl Antonella Mosetti, la conduttrice Patrizia Rossetti, l‘ex tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese, la prima vincitrice del Grande Fratello Cristina Plevani, l’allenatore di calcio Serse Cosmi, l’attrice Loredana Cannata, la tennista professionista Camila Giorgi e il cantante neomelodico Angelo Famao, il caso di cronaca Chiara Balestrieri.

Secondo Gabriele Parpiglia, tra i naufraghi dovrebbe esserci anche Paolo Vallesi. Tra gli altri nomi che stanno circolando spiccano quelli di Delia Duran, modella, showgirl, moglie di Alex Belli ed ex concorrente del Grande Fratello Vip e Carmen Russo, veterana dell’Isola dei Famosi di cui ha vinto un’edizione in Spagna.