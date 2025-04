Nel cast dell’Isola dei Famosi 2025, in partenza su canale 5, spunta anche la superstar delle serie turche: lo spoiler che scatena il web.

Con The Couple verso la chiusura anticipata a causa degli ascolti bassi rispetto alle aspettative, l’Isola dei Famosi 2025 potrebbe iniziare prima del previsto. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, qualora Mediaset decidesse di chiudere in anticipo il reality condotto da Ilary Blasi mandando in onda la finale lunedì 5 maggio 2025, l’Isola potrebbe partire già la settimana successiva. La prima puntata dell’Isola, dunque, potrebbe andare in onda lunedì 12 maggio 2025.

La conduzione della nuova edizione dell’Isola è stata affidata a Veronica Gentili che, dopo aver condotto per anni talk show politici ed essersi tuffata nella conduzione delle Iene dopo l’addio di Belen Rodriguez, è pronta a misurarsi con la conduzione di un reality. Al suo fianco, in studio come opinionista, ci sarà una delle conduttrici italiane più amate e che ha scritto la storia dell’Isola ovvero Simona Ventura mentre l’inviato dall’Honduras sarà Pierpaolo Pretelli.

Tutto tace, invece, sui nomi dei concorrenti. Nonostante vari rumors, non ci sono ancora concorrenti ufficiali. Nelle scorse ore, però, uno spoiler bomba ha svelato la probabile presenza di una vera star.

Isola dei famosi 2025: tra i concorrenti arriva la star delle serie turche

Dopo Furkan Palali di Terra amara che ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle, dopo Aras Senol, noto per il ruolo di Çetin sempre nella soap opera Terra Ama che ha partecipato alla scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, nella nuova edizione del reality, potrebbe esserci un’altra star delle serie turche, sempre più amate dal pubblico italiano.

“Fonti vicine alla produzione fanno trapelare che tra i provinati per un possibile ingresso a sorpresa ci sarebbe anche un attore turco molto amato dal pubblico italiano. non è la prima volta che il suo nome gira nei corridoi dei reality , ma stavolta pare che ci sia qualcosa di più concreto. alto, carismatico e con un passato sentimentale parecchio chiacchierato potrebbe essere il vero colpaccio di questa edizione“. Con queste parole, Deianira Marzano sgancia la bomba sul cast dell’Isola svelando, poi, con una storia successiva, il nome della star turca in questione.

Secondo quanto fa sapere l’esperta di gossip, in Honduras, come naufrago dell’Isola, potrebbe esserci Burak Ozçivit, attore turco amatissimo dal pubblico italiano per aver interpretato Kemal Soydere nella soap opera Endless Love che ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Sarà lui, dunque, il colpaccio Mediaset per l’Isola dei Famosi 2025?