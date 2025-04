Basta Netflix, se vuoi guardare film e serie TV gratis e legalmente, ci sono alternative che potrebbero sorprenderti

Netflix è senza dubbio una delle piattaforme di streaming più famose al mondo, ma non è l’unica opzione per chi vuole godersi film e serie TV senza spendere una fortuna. Infatti, esistono diverse alternative completamente legali e gratuite che offrono un catalogo ricco e variegato.

Molti utenti non ne sono a conoscenza, eppure servizi come Serially, Pluto TV e Rakuten TV Free permettono di accedere a tantissimi contenuti in italiano senza dover sottoscrivere un abbonamento. Il bello è che queste piattaforme sono accessibili da computer, smartphone, tablet e anche Smart TV, rendendo l’esperienza di visione semplice e immediata.

Ecco alcune piattaforme gratuite alternative a Netflix

Serially è una piattaforma perfetta per chi ama le serie TV. Il suo catalogo include titoli internazionali in esclusiva, doppiati o sottotitolati in italiano, e si aggiorna regolarmente con nuove proposte. Il modello di business si basa sulla pubblicità, quindi gli utenti possono guardare le serie senza pagare nulla, semplicemente accettando qualche spot pubblicitario durante la visione. Per utilizzarlo, basta accedere al sito ufficiale di Serially o scaricare l’app disponibile per dispositivi mobili e alcune Smart TV.

Pluto TV, invece, è la scelta ideale per chi preferisce un’esperienza simile alla TV tradizionale. Questa piattaforma offre canali live dedicati a film, serie, documentari, sport e persino cartoni animati, il tutto senza necessità di registrarsi. Ma non finisce qui: Pluto TV ha anche una sezione on demand, dove è possibile scegliere cosa vedere tra una selezione di titoli sempre disponibili. È accessibile da browser, tramite app per smartphone e tablet, e si può installare su molte Smart TV, oltre che su dispositivi come Fire Stick e Chromecast.

Rakuten TV Free è un’altra opzione interessante, specialmente per gli amanti del cinema. La versione gratuita di Rakuten TV offre una selezione di film sempre aggiornati, con un modello supportato dalla pubblicità. Si può accedere alla piattaforma direttamente dal sito ufficiale o scaricando l’app per dispositivi mobili e Smart TV. Rakuten TV è presente anche su alcune console di gioco e dispositivi di streaming, rendendo ancora più facile l’accesso ai suoi contenuti.

Per installare queste piattaforme sulla propria televisione, il metodo più semplice è controllare se l’app è già disponibile nel menu delle app dello Smart TV. In alternativa, si può scaricare l’app dallo store della TV o utilizzare dispositivi come Fire TV Stick, Chromecast o Apple TV per trasmettere i contenuti dallo smartphone al televisore.

Insomma, chi vuole godersi film e serie senza abbonamenti ha oggi diverse opzioni a disposizione. Con servizi come Serially, Pluto TV e Rakuten TV Free, è possibile accedere a un’ampia varietà di contenuti senza spendere nulla e in modo assolutamente legale.