Conduttrice di spicco di Mediaset, ha recentemente aperto il suo cuore, rivelando di aver attraversato un periodo particolarmente difficile a causa di significativi problemi di salute. In un’intervista esclusiva con il magazine Ok-Salute e Benessere, ha condiviso le sue esperienze, che hanno avuto un impatto notevole non solo sul suo benessere fisico, ma anche sulla sua vita professionale.

Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha vissuto un incubo: “Ho avuto problemi importanti”

Durante l’intervista, Myrta ha parlato in modo sincero dei suoi problemi alla tiroide, una condizione che può influenzare profondamente la salute generale. La tiroide è una ghiandola fondamentale per la regolazione del metabolismo e la produzione di ormoni, spesso trascurata fino all’insorgere di sintomi evidenti. La Merlino ha rivelato di aver combattuto anche contro una sinusite acuta, che ha ulteriormente aggravato il suo stato di salute. “Ho avuto problemi importanti alla tiroide e ho una sinusite cronica…” ha dichiarato, evidenziando le sfide che ha dovuto affrontare.

La situazione di Myrta si è complicata con l’insorgere di tonsilliti ricorrenti. “Poi ho cominciato a soffrire di tonsilliti ricorrenti…” ha aggiunto, descrivendo un inverno caratterizzato da cure antibiotiche e antinfiammatorie. La lotta contro queste malattie si è rivelata estenuante, costringendo la conduttrice a sottoporsi a numerosi cicli di trattamento. Dopo aver consultato la sua otorinolaringoiatra, Myrta ha deciso di procedere con un intervento chirurgico per rimuovere le tonsille, una scelta difficile che ha pesato sulla sua qualità di vita. “La mia otorinolaringoiatra ha deciso che l’unica soluzione era quella di togliermi le tonsille…” ha raccontato, sottolineando la difficoltà di prendere una decisione così importante in età adulta.

Dopo l’operazione, Myrta ha vissuto un periodo di grande sofferenza. Riferendosi al post-operatorio, ha affermato: “In un adulto la soglia del dolore e la convalescenza è dolorosissima… Io sono stata molto male…”. Ha dovuto affrontare dolori lancinanti per più di cinque mesi, un lungo percorso di convalescenza che ha messo a dura prova la sua resistenza fisica e mentale. “Ho avuto dolori lancinanti per più di due mesi…” ha aggiunto, rendendo chiara la gravità della sua esperienza.

Myrta Merlino ha dimostrato coraggio e vulnerabilità, trasformando le sue difficoltà in una lezione di vita per tutti. La sua storia invita a riflettere sull’importanza della salute, spesso trascurata nel frenetico mondo della televisione e dell’intrattenimento. La conduttrice rappresenta un esempio di come sia fondamentale dare priorità al benessere personale, anche a costo di prendere decisioni difficili. Con la sua apertura, invita tutti a prendersi cura di sé e a non trascurare i segnali che il corpo ci invia, sottolineando che affrontare problemi di salute non è mai semplice, ma è possibile farlo con grazia e determinazione.