Elliot Page, la star “The Umbrella Academy” si dichiara transgender

Elliot Page è il nuovo nome di Ellen Page, che si è identificato come transgender in un lungo messaggio pubblicato su Instagram:

Ciao amici, vorrei condividere con voi che sono trans, il mio pronome è “lui/loro” ed il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scriverlo. Ad essere qui. Ad essere arrivato a questo punto della mia vita.

L’attore ha voluto ringraziare chi l’ha ispirato e supportato in questo percorso:

Provo un’immensa gratitudine verso le incredibili persone che mi hanno supportato lungo questo percorso. Non so neanche da dove cominciare per dire quanto importante sia sentire che finalmente amo chi sono, abbastanza da seguire il mio vero io. Sono stato ispirato costantemente da così tante persone della comunità trans. Vi ringrazio per il vostro coraggio, la vostra generosità ed incessante lavoro per rendere questo mondo più inclusivo e più comprensivo. Farò il possibile e continuerò a lottare per una società più equa e basata sull’amore. Vi chiedo di avere pazienza. La mia gioia è reale, ma anche fragile.

Elliot Page ha ammesso di provare un po’ di paura per il percorso che lo attende e ha fatto una lunga riflessione sulle inquietanti statistiche relative alla discriminazione. L’attore, prima noto come Ellen Page, aveva già fatto coming out nel 2014, dichiarando di essere lesbica. Nel 2018 è convolata a nozze con la coreografa Emma Portner. Il suo messaggio, che contiene di fatto un nuovo coming out, si chiude con ottimismo e racconta di una persona che finalmente accetta la propria identità e si ama per quello che sente di essere:

Amo il fatto di essere trans. E amo il fatto di essere essere queer. E più mi avvicino a me stesso, abbracciando interamente la persona che sono, più sogno, e più il mio cuore cresce e più fiorisco. A tutte le persone trans che sono oggetto di violenza, o si danno all’autolesionismo, o vengono abusate o minacciate di violenza ogni giorno: vi vedo, vi amo e farò tutto il possibile per rendere il mondo un posto migliore.