Elodie torna sul set e manda il web in tilt. La cantante ha già conquistato tutti, in migliaia le hanno fatto i complimenti.

Elodie ha incantato la platea alla presentazione del film “Gioco Pericoloso”. La star della musica nazionale insieme ad Eduardo Scarpetta e ad Adriano Giannini è la protagonista di un thriller mozzafiato. Solo qualche settimana fa, l’interprete si è presentata all’anteprima della pellicola sfoggiando un look sensuale e raffinato.

Dopo tre anni dal suo approdo sul grande schermo con “Ti mangio il Cuore” di Pippo Mezzapesa, Elodie veste i panni della protagonista nel film di Lucio Pellegrini. La pellicola, nelle sale dal 13 marzo, si preannuncia un grande successo. Per la presentazione ha optato per un look sartoriale firmato Ferragamo della collezione primavera-estate 2025. Un outfit che ha enfatizzato il suo fisico senza eccessi.

Elodie ancora attrice: l’artista torna sul set e il web impazzisce

I fan le hanno fatto i complimenti sia per la scelta stilistica sia per questa nuova avventura professionale, si sono riversati infatti sulle pagine social della cantante per farle i complimenti. In centinaia, si sono congratulati con lei. Si tratta dell’ennesimo successo per l’artista che sta vivendo un periodo bellissimo.

In occasione della presentazione del film alla sala stampa al Cinema Barberini di Roma, Elodie ha espresso tutta la sua gioia per questa nuova esperienza professionale. «È stato molto interessante interpretare una donna complessa, ho accettato subito con molto entusiasmo. Ho cercato di empatizzare con il personaggio, di comprenderlo, capire cosa lo muovesse. C’è un gioco di manipolazioni che mi piace, perché spesso siamo manipolati o manipoliamo per ottenere qualcosa».

La cantante, ha spiegato che recitare le piace tanto: «Mi piace da sempre, non so perché mi si sia presentata questa occasione, ma io sono un’entusiasta e le colgo al volo. Accetto perché ho bisogno di crescere e spero di farlo attraverso la musica e il cinema, con il lavoro». Ancora una volta, dunque, Elodie ha lasciato di stucco i suoi fan. I supporter della talentuosissima cantante fanno sempre il tifo per lei e, sono certi che, anche questa nuova avventura le permetterà di mettere in luce le sue doti di artista completa.

Elodie, infatti, è una delle poche esponenti del mondo dello spettacolo italiano che sa ballare, cantare e recitare. Una vera e propria diva di altri tempi che è divenuta un idolo per le più giovani, anche perché sposa con sincerità le loro battaglie. Elodie, dunque, non è soltanto una cantante, una ballerina, un’attrice: è un’icona.