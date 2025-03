A distanza di anni si ritorna sulla bellissima storia d’amore tra George Clooney ed Elisabetta Canalis: perchè e finita?

La love story tra Elisabetta Canalis e George Clooney, benché finita e sepolta da un pezzo, continua a stuzzicare la curiosità del pubblico ancora immerso nell’ incanto delle copertine patinate che li ritraevano insieme felici e sorridenti.

Una favola hollywoodiana al sapore italiano che ha fatto il giro del mondo e che ha fatto sognare. George Clooney è uno degli attori più famosi, tra i più affascinati e carismatici. La sua storia d’amore con Elisabetta Canalis non poteva di certo passare inosservata!!

Eppure, purtroppo, ad un certo punto finì. La notizia di una crisi cominciò a trapelare fino alla conferma della definitiva rottura. Ancora oggi molti si chiedono perché? Perché si sono lasciati?

Una storia arrivata al capolinea

George Clooney ed Elisabetta Canalis appartengono ad un passato che ormai non torna più. I due innamoratissimi nel 2011 (anno in cui iniziò tutto) dopo la rottura (sopraggiunta nel 2019) hanno preso strade diverse e hanno creato una famiglia con persone diverse.

Se l’ex velina, mamma di Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015, avuta dal statunitense Brian Perri ormai ex marito, a causa della recente separazione, George è padre dei due gemelli avuti dalla moglie di cui è innamoratissimo, Amal Alamuddin.

La love story con Elisabetta Canalis non è durata sicuramente per i motivi che ogni coppia che scoppia conosce bene, e che è ovviamente libera di decidere anche di tenere per sé. Quelli che i media hanno rivelato ai tempi, sono illazioni che vedevano la Canalis un po’ insofferente per la grande differenza di età che correva tra lei e il suo ex fidanzato e forse anche per non sentirsi proprio a suo agio nel mondo dorato in cui Clooney l’aveva condotta, quello dell’Olimpo hollywoodiano.

Alla fine i motivi reali non sono mai stati dichiarati – c’è chi ha scritto che ormai la relazione era diventata priva di emozioni – ma quello che è certo è che i due hanno un bellissimo ricordo di entrambi. Se Elisabetta Canalis ha ammesso che l’attore è stato e rimarrà per sempre per lei come una persona speciale, Clooney non ha esitato a fare una simpatica confessione: “Non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita.”. Peccato che le cose poi non siano andati nel verso giusto. Sarebbe stato bello vederli oggi insieme felici e con prole a seguito.