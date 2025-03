Ornella Muti, una delle attrici italiane più amate, ecco dove vive oggi: un’oasi ecosostenibile in una vecchia abbazia immersa nella natura.

Ornella Muti è una delle attrici più amate del cinema italiano, icona di fascino ed eleganza che nel corso degli anni ha saputo reinventarsi, mantenendo intatta la sua aura di diva senza tempo. Tutti hanno amato i suoi film e le sue interpretazioni.

Oggi, lontana dal clamore del mondo dello spettacolo, ha scelto di vivere in un luogo che riflette perfettamente la sua filosofia di vita: una villa ecosostenibile immersa nella campagna piemontese, dove condivide la quotidianità con la figlia Naike Rivelli.

La casa di Ornella Muti: quasi un agriturismo

Non si tratta di una residenza qualunque, ma di un vero e proprio rifugio in armonia con la natura, ricavato da una vecchia abbazia di campagna a Lerma, un piccolo comune vicino a Ovada, in provincia di Alessandria. Un luogo incantevole, dove la bellezza del paesaggio si sposa con uno stile di vita improntato al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità. Infatti, Ornella Muti ha più volte dichiarato di aver abbracciato uno stile di vita semplice, in cui il benessere passa attraverso la connessione con la natura e la cura del proprio corpo e della propria mente.

La villa in cui vive è molto più di una semplice abitazione: è una sorta di agriturismo, un piccolo paradiso dove si coltivano prodotti biologici e dove gli animali vivono in libertà. Una scelta che rispecchia la sensibilità dell’attrice verso le tematiche ambientali e il desiderio di un’esistenza lontana dagli eccessi della mondanità. Chi la segue sui social sa bene quanto Ornella e Naike siano legate a questo luogo, spesso protagonista dei loro post e dei loro racconti quotidiani.

Nonostante la tranquillità della sua dimora, Ornella Muti non ha mai smesso di essere un’icona. Partecipa ancora a eventi, interviste e iniziative culturali, ma il suo cuore è lì, tra le colline piemontesi, dove ha trovato la sua dimensione ideale. Un posto dove il tempo sembra scorrere con un ritmo diverso, fatto di cose autentiche, lontano dalle luci artificiali dello showbiz.

La sua scelta di vita dimostra che non servono lussi sfrenati per essere felici, ma piuttosto la capacità di trovare bellezza e serenità nelle piccole cose. Ed è proprio questo che rende ancora oggi Ornella Muti un simbolo di eleganza senza tempo, capace di affascinare il pubblico non solo per la sua straordinaria carriera, ma anche per il suo modo di vivere, così genuino e ispiratore.