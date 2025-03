Adriano Celentano e Claudia Mori: la loro villa da sogno, un angolo di lusso e privacy immerso nella natura.

Adriano Celentano e Claudia Mori sono una delle coppie più iconiche dello spettacolo italiano, uniti nella vita privata e nella carriera da oltre cinquant’anni. Nonostante la loro fama, hanno sempre cercato di mantenere una certa riservatezza, soprattutto per quanto riguarda la loro abitazione.

Infatti, la loro villa lussuosa, immersa nel verde e lontana dai riflettori, rappresenta un vero e proprio rifugio dal mondo dello spettacolo, un luogo dove poter godere della tranquillità e della bellezza della natura.

Ecco dove vivono Adriano Celentano e sua moglie Claudia Mori

La residenza si trova in Brianza, un’area che Celentano ha sempre amato per la sua vicinanza a Milano e allo stesso tempo per la possibilità di vivere circondati dalla natura. La villa, imponente e raffinata, è circondata da un vasto parco che garantisce assoluta privacy alla coppia. Il cantante e attore ha sempre avuto un rapporto speciale con la natura e questa scelta abitativa non è casuale: infatti, la tenuta è progettata per integrarsi perfettamente con l’ambiente circostante, con ampi spazi verdi, alberi secolari e un giardino curato nei minimi dettagli.

Gli interni della villa riflettono il gusto e la personalità di Celentano e Mori. L’arredamento è elegante, ma senza eccessi, con un mix di classico e moderno che rispecchia la loro lunga storia d’amore e la loro carriera. Pareti dai colori caldi, mobili di pregio e dettagli raffinati creano un’atmosfera accogliente e sofisticata. Non mancano ovviamente le comodità di una residenza di alto livello, con una grande sala dedicata alla musica, dove Celentano ama ancora comporre e ascoltare i suoi brani.

È qui che la coppia trascorre momenti di relax, lontani dallo stress e dagli impegni lavorativi. Nonostante l’età, Celentano è ancora molto attivo e ama prendersi cura della sua casa e del parco, passeggiando tra gli alberi o dedicandosi a piccoli lavori di manutenzione.

La villa non è solo un luogo di riposo, ma anche uno spazio che ha ospitato negli anni incontri importanti e momenti di creatività. Infatti, il “Molleggiato” ha più volte raccontato di aver tratto ispirazione proprio dalla tranquillità della sua casa per scrivere canzoni e pensare a nuovi progetti. Questo rifugio rappresenta per lui e per Claudia Mori un simbolo del loro amore e della loro vita insieme, un posto in cui hanno cresciuto i loro figli e condiviso momenti indimenticabili.

Nonostante le numerose voci su un possibile trasferimento o vendita della proprietà, Celentano e Mori restano profondamente legati alla loro villa. Il loro desiderio di vivere lontano dai riflettori non ha fatto altro che aumentare il fascino attorno a questa residenza, che continua a essere un luogo iconico per i fan del cantante. In un mondo sempre più frenetico, la scelta di Adriano Celentano di vivere immerso nella natura dimostra ancora una volta il suo spirito libero e anticonformista, lo stesso che lo ha reso una leggenda della musica italiana.