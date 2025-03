Luisa Ranieri è diventata davvero biondissima. Cambiamento veramente radicale grazie a questo cambio look.

Luisa Ranieri è un’attrice e conduttrice televisiva di grande talento. Nata a Napoli il 16 dicembre 1973, si è spesso dimostrata essere una professionista assai versatile, dividendosi fra cinema, teatro e televisione in una serie di interpretazioni di assoluto livello. E infatti ha ottenuto svariati riconoscimenti, tra i quali tre Nastro d’argento, un Nastro d’argento speciale e un Premio Flaiano per la sua interpretazione di Lolita Lobosco nella serie televisiva Le indagini di Lolita Lobosco.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, è legata sentimentalmente a Luca Zingaretti, anche lui attore, dal 2005. Conosciuto sul set della miniserie televisiva Cefalonia, i due si sono sposati il 23 giugno 2012 con rito civile e hanno avuto due figlie: Emma e Bianca. Una vita soddisfacente e felice per Luisa Ranieri, attrice, moglie e mamma a tempo pieno, che adesso ha subito un cambiamento davvero notevole: vedere per credere.

Luisa Ranieri “cambia faccia”: è davvero un’altra, adesso

Luisa Ranieri è cambiata un sacco, e uno degli ultimi scatti che la ritraggono lo dimostra. In un post sul proprio profilo Instagram, infatti, appare bionda. Un’inversione di look che le dona tantissimo e che la rende ancora più attraente e affascinante di prima. Un cambiamento estetico che si sposa bene con l’ancor più netto cambiamento professionale, che l’ha trasformata in una delle migliori attrici italiane del ventunesimo secolo. Lei che ha avuto una carriera da protagonista assoluta, fin da subito. Dopo aver inizialmente frequentato la Facoltà di Giurisprudenza all’università, l’ha poi abbandonata per dedicarsi completamente alla recitazione.

Nel 2001 debutta come protagonista nel film Il principe e il pirata. Di qui in avanti, la sua carriera è in totale discesa, e interpreta vari ruoli importanti in televisione. Nel 2005 affianca Adriano Celentano nel programma di Rai 1 Rockpolitik. Nel 2009 torna al cinema con il film Pupi Avati, gli amici del bar Margherita. A partire dal 2021 diventa la principale interprete della fiction Le indagini di Lolita Lobosco, ed è presente nel film E’ stata la mano di Dio, ottenendo fra le altre cose una candidatura al David di Donatello come migliore attrice non protagonista.

Nel 2024 recita nel film Parthenope e nel secondo lungometraggio diretto da Johnny Depp: Modì – Tre giorni sulle ali della follia. Una carriera davvero importante per la bella e brava Luisa Ranieri, attrice versatile e dotata di un grande talento…e anche di una grande bellezza, a cui ultimamente ha donato un tocco in più e lievemente diverso rispetto al passato.