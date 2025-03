George Clooney continua ad affascinare il pubblico femminile, soprattutto in veste di papà amorevole: ha due gemelli bellissimi

Icona del cinema hollywoodiano George Clooney è l’uomo con il fascino senza tempo. Amato in tutto il mondo e grande amatore, soprattutto dell’ Italia, l’attore conquista tutti con il suo carisma e il suo essere un pò divo e un pò anti divo.

La sua è una carriera lunga ricca di traguardi con film di successo che sicuramente rimarranno nella storia del cinema mondiale. Ma oltre alla carriera cinematografica, c’è un aspetto della sua vita che lo rende ancora più affascinante: il suo ruolo di padre. Non tutti sanno che Clooney è un papà modello, profondamente legato alla sua famiglia e dedito ai suoi due figli.

Recentemente l’attore ha condiviso uno scatto che immediatamente ha fatto il giro del web, incantando tutti i fan. L’immagine lo mostra in un momento di relax in compagnia della moglie, l’avvocatessa Amal Alamuddin e con i loro due gemelli Ella e Alexander.

Padre amorevole e attento

La foto dell’attore ha suscitato la tenerezza del pubblico per la dolcezza che traspare e la premura che dimostra nei confronti della sua meravigliosa famiglia. L’ex scapolo d’oro si gode la sua vita da marito e di padre avendo messo un punto definitivo ai capitoli precedenti intrisi di gossip e di flirt veri o presunti.

George Clooney ha cambiato vita grazie alla paternità, e in svariate interviste ha fatto sapere quanto sia gratificante e sorprendente essere il papà di due gemelli. Nonostante ciò la sua carriera nel cinema non ha visto brusche interruzioni, tutt’altro George continua a far sognare il pubblico

Ma nonostante i numerosi impegni lavorativi, trova sempre il tempo da dedicare ai suoi figli, scegliendo spesso di trascorrere lunghi periodi nella sua villa sul lago di Como, un rifugio di pace lontano dal caos di Hollywood.

C’è una cosa però che non è assolutamente passata inosservata: la somiglianza dei piccoli. I gemelli sono la sua fotocopia, rendendo ancora più forte il legame che li unisce. Un bellissimo legame che ha anche con la moglie Amal. Anche se i rumors di tanto in tanto li vogliono in crisi, la coppia, dal giorno del loro matrimonio celebrato nel 2014 appare sempre più unita e affiatata.