C’è stato il primo infortunio, già nella prima puntata di The Couple e tutti sono in apprensione per la concorrente: gli aggiornamenti

I telespettatori di Canale 5 non hanno fatto in tempo ad abituarsi all’essenza del Grande Fratello che sono già stati proiettati verso un nuovo reality. Ma non chiamatelo reality show, come ha puntualizzato Ilary Blasi – che ne è la conduttrice – a Verissimo, perché si tratta di un reality game.

Il format, infatti, mette alla prova coppie di concorrenti che, tra sfide e gare, dovranno cercare la chiave che apre il forziere contenente il montepremi di ben un milione di euro. E, neanche a dirlo, già nella prima puntata una delle concorrenti si è ferita. Si tratta di Laura Maddaloni, ex judoka italiana di fama internazionale, che ha iniziato questa avventura insieme a un altro volto noto dello sport: Giorgia Villa, celebre ginnasta azzurra pluripremiata.

Laura e Giorgia hanno deciso di affrontare insieme quest’esperienza televisiva e hanno già catturato l’attenzione del pubblico. Purtroppo, però, per Laura Maddaloni le cose non sono iniziate nel migliore dei modi: è stata protagonista di un incidente nel corso della prima puntata.

Tanta paura per le ferite

Laura Maddaloni è nata a Napoli nel 1980 ed è cresciuta a “pane e judo”, vista la solida tradizione della sua famiglia in questa disciplina: sia il padre Giovanni che i fratelli Marco e Pino hanno vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sydney 2000.

La concorrente di The Couple, che ha iniziato molto presto anche lei con il judo, ha rappresentato l’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Almería nel 2005. Chi ha seguito L’Isola dei Famosi nel 2022, edizione di cui ne ha fatto parte, sa anche che Laura è la moglie del pugile Clemente Russo, con il quale ha tre figlie: Rosy, Jane e Janet.

Abituata alle luci dei riflettori e in particolare ai reality, Laura Maddaloni di certo non si aspettava di farsi male proprio al primo giorno di The Couple, che – ricordiamolo – si svolge nella casa che, fino a poche settimane fa, ha ospitato i concorrenti del Grande Fratello.

La sportiva, purtroppo, ha rotto accidentalmente un recipiente di vetro. Alcuni frammenti sono caduti a terra e lei li ha calpestati senza accorgersene. Sicuramente non è stato piacevole, anche perché a prima vista le ferite sembravano profonde e hanno spaventato i suoi compagni di avventura. Per fortuna, secondo alcune fonti, Laura sta bene e non ha alcuna intenzione di abbandonare il gioco.

Intanto, il nuovo programma di Ilary Blasi sembra avere tutte le carte in regola per stuzzicare la curiosità dei telespettatori. Basta con le dinamiche sentimentali del Grande Fratello! Questo show è più simile a Squid Game– nel senso buono – dove le otto coppie partecipanti devono mettere alla prova le loro prestazioni fisiche, mentali e la coesione di squadra.