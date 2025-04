Arriva la domanda curiosa di un telespettatore di Uomini e Donne che riceve la risposta del celebre cavaliere del Trono Over

Uomini e Donne il dating show di Maria De Filippi, per qualcuno è quel piccolo mondo misterioso che da oltre vent’anni tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Nato come la versione adulta della prima edizione di Amici, che era un talk dedicato agli adolescenti e ai ragazzi della fine degli anni Novanta, con il tempo si è modificato arrivando alla versione che oggi conosciamo tutti.

Di sicuro è un programma che tocca un argomento popolare, il più antico che c’è, che ha intrattenuto con riflessioni e sospiri poeti e filosofi: l’amore. L’amore a Uomini e Donne ha una sua forma ben precisa: è unico, perché non si partecipa se si ha già “fuori” un legame sentimentale; è passionale, perché si mette in risalto l’aspetto fisico; a volte è immaturo (nel caso del Trono Classico), oppure “di convenienza”.

Sicuramente, gli amori a Uomini e Donne hanno dinamiche che piacciono, soprattutto quando sfociano in accesi battibecchi al centro dello studio.

La risposta alla domanda del fan curioso

Il programma di Maria De Filippi, però, ha voluto introdurre delle parentesi, sia per dare delle piccole pause, sia per alimentare ulteriormente certe situazioni tra le coppie nascenti del Trono Over, come per esempio il momento della sfilata: un momento che si ripete tutte le settimane e che, per gioco, mette in risalto la bellezza, la vanità, la capacità di seduzione di ognuno — uomo o donna che sia — e l’eleganza. Il tutto ovviamente anche con un pizzico di autoironia.

Partecipare a Uomini e Donne vuol dire cercare l’anima gemella. Quest’anima gemella la si conosce nel programma e capita che effettivamente nasca l’amore che poi, come è già capitato, sfocia nel matrimonio. Chi sta a casa a guardare spesso si chiede come funzioni il tutto: quando si fanno le registrazioni? Come si partecipa? Si riceve una retribuzione? Sono molte le domande che i telespettatori si pongono su quello che è ormai un programma che sta facendo la storia della televisione italiana. Ecco perché, appena Damiano Foti — uno dei cavalieri più seguiti del momento del Trono Over — ha lanciato un box di domande sul suo profilo social, gli utenti non hanno perso tempo a chiedere delle curiosità, in particolare proprio sul momento della sfilata.

“Le sfilate che vengono fatte a U&D sono facoltative o vi hanno obbligati?” chiede un fan al dottore in Scienze Motorie, che subito fa sapere: “Niente è obbligatorio”. Mistero risolto.