Silvia Toffanin ha fatto un ‘intervista ad una persona per lei molto speciale ma ad un certo punto è partita la frecciata

Verissimo è il programma che tutte le settimane intrattiene milioni di telespettatori con interviste esclusive ai personaggi più seguiti della televisione. Giusto nella recente puntata non si poteva sicuramente ignorare il nuovo programma di Canale 5, The Couple.

Presentato come un reality game, e non come un reality show, questo nuovo format in stile Grande Fratello ma con dinamiche precise che esulano dagli amori o dai tradimenti, ma si concentra sulle sfide che le coppie (si partecipa a coppia) devono sostenere per vincere il montepremi di ben un milione di euro ha fatto il suo debutto lunedì 7 aprile.

Con The Couple torna anche Ilary Blasi in prima serata al timone di quello che è un programma fatto di gare e di giochi, ma che si gioca, per l’appunto, la carta del reality. Insomma, non si può non ammettere che il mix è originale. La conduttrice romana è stata a Verissimo per presentarlo, un salotto televisivo in cui è praticamente di casa, essendo l’amica del cuore della presentatrice Silvia Toffanin.

C’è una nuova amica

Silvia Toffanin e Ilary Blasi si sono incontrate per la prima volta agli albori della loro lunga carriera a Passaparola dove entrambe hanno rivestito il ruolo di Letterine. Da allora tra loro c’è una bella amicizia, che viene raccontata spesso davanti alle telecamere, di cui però non ci sono né foto né video pubblici che ne testimoniano i momenti più belli. Un’amicizia che di fatto c’è e si vede, tutte le volte che le due donne si incontrano nel programma del sabato pomeriggio di Mediaset.

Sarà probabilmente per la grande attenzione che la Toffanin ha nei confronti della sua privacy, visto che non ha neanche un profilo social. Quello che è certo è che invece Michelle Hunziker negli ultimi tempi è apparsa spesso in compagnia di Ilary, tanto da essere inclusa nella sua docuserie Ilary su Netflix.

Un’amicizia nata da poco che però non è passata inosservata al pubblico. Le due amate presentatrici sono anche andate anche alle Maldive insieme per una vacanza con figli e amici in comune, e non si sono di certo trattenute nel condividere foto in cui sono complici e in perfetta sintonia.

“Sei anche dolce, premurosa. Dopo vent’anni che ho scavato, ho trovato questo tuo lato dolce. C’è una nuova amica che ha preso il mio posto nel tuo cuore, Michelle Hunziker che ti ha mandato un messaggio di incoraggiamento per questa nuova avventura.” Ha esordito Toffanin durante l’intervista prima di mandare in onda la clip. Parole che hanno subito colpito la sua interlocutrice che dopo aver visto il video di auguri di Michelle lancia amorevolmente la frecciata: “Michelle è un’amica molto cara, sei gelosa Silvia? Però devo dirvi la verità, non vi sceglierei mai per the Couple, siete due schiappe!” Conclude Ilary con la simpatia che la contraddistingue.