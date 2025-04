Stefano De Martino non smette di far parlare il gossip, perché il pubblico non esaurisce mai la sua curiosità sulla sua vita sentimentale.

Il nuovo conduttore di Affari Tuoi sta vivendo un periodo molto intenso della sua carriera, che di fatto sta decollando, da quando ha preso le redini del game show dell’access prime time di Rai Uno. De Martino ha letteralmente conquistato il grande pubblico del primo canale, costituito da giovani ma soprattutto da nonni e nonne che ormai non possono più fare a meno di lui.

Ovviamente, l’ex ballerino di Amici ha una schiera enorme di fan che sono pazze di lui. Il fascino del 35enne napoletano è inesauribile, anzi pare proprio che più il tempo passa, più aumenti. E tutti sono curiosi di sapere se il suo cuore è impegnato oppure no.

Il cuore di De Martino è stato impegnato per tanti anni — e questo lo sanno tutti — con una delle donne più belle e sensuali dello spettacolo italiano, Belen Rodriguez. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2012 ad Amici, e dopo una serie di balli insieme, tra loro è scoppiato l’amore. Un amore che colpì il pubblico, anche perché il giovane Stefano era reduce dalla storia altrettanto romantica e super seguita con Emma Marrone.

Ritorno di fiamma?

Il matrimonio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha fatto sognare i telespettatori. “Io mi sono innamorato di una delle donne più belle del mondo, Belen è per tutti la Ferrari delle donne”, ha dichiarato in un’intervista il presentatore napoletano.

Si sposarono nel 2013 e sono genitori di Santiago, il frutto di questo loro grande amore. Amore che però, com’è ben noto, è stato molto turbolento fino alla definitiva rottura, sopraggiunta nel 2023. Il loro prendersi e lasciarsi, nell’arco di tutti questi dieci anni, ha tenuto con il fiato sospeso i loro ammiratori, che tutto sommato ancora oggi non hanno perso le speranze di un ennesimo ritorno di fiamma.

A rendere il gossip ancora più esplosivo, in questi ultimi giorni, ci ha pensato la bella amicizia ritrovata tra Stefano De Martino e la storica ex, Emma. I due recentemente sono stati spesso visti insieme, con la cantante che si è anche recata a uno dei suoi spettacoli teatrali per applaudirlo e sostenerlo, con tanto di dedica sul suo profilo social. Belen però rimane sempre nel cuore del pubblico accanto a Stefano, ed è per questo motivo che non mancano i commenti e le domande che gli appassionati inviano agli esperti del gossip per cercare di saperne di più.

Come quello recente arrivato sulla bacheca social di Alessandro Rosica: “Ciao Ale, ma è vero che Belu (soprannome di Belen, n.d.r.) e Stefano stanno di nuovo insieme?” Ma ecco che si infrange il sogno, con la risposta secca e concisa dell’influencer: “Assolutamente no, nemmeno con Antonino. Tutto falso. Belen attualmente è single e si diverte con un amico. Stop.”