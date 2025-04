Gloria Nicoletti, dama del trono over di Uomini e Donne, è irriconoscibile: ecco com’era con i capelli biondi.

Tra le dame storiche del trono over di Uomini e Donne spicca anche Gloria Nicoletti. Romana, mamma di una ragazza e donna indipendente e bellissima, Gloria ha fatto parte del parterre della trasmissione di Maria De Filippi negli scorsi anni durante i quali ha avuto una frequentazione con Riccardo Guarnieri, l’ex di Ida Platano.

Tra Gloria e Riccardo, la frequentazione è durata diversi mesi e la dama ha provato un sentimento importante per l’ex cavaliere pugliese al punto che, al termine della frequentazione, ha lasciato il programma. Dopo essere stata assente per diverso tempo, è tornata in trasmissione nella stagione in corso. Finora, non è stata molto fortunata perché tutte le frequentazioni sono finite. Mentre Gloria cerca l’amore in tv, sui social, è diventata virale una foto in cui la dama è assolutamente irriconoscibile.

Uomini e Donne: com’era Gloria Nicoletti bionda

Il pubblico di Uomini e Donne conosce Gloria Nicoletti con il look che sfoggia oggi. La dama del trono over, infatti, pur avendo cambiato il taglio di capelli, ha sempre sfoggiato un colore castano che, nel corso degli anni, è diventato più chiaro e scuro in base al periodo vissuto dalla dama. Su Instagram, tuttavia, dove la dama ha un profilo privato seguito da quasi 40mila followers, spunta una foto in cui Gloria sfoggia un look decisamente diverso.

C’è stato un periodo, infatti, in cui ha dama ha scelto di sfoggiare capelli biondi. Un colore decisamente diverso e lontanissimo da quello che sfoggia attualmente la dama. Sotto il post, i commenti dei followers non mancano. Da una parte ci sono quelli che la trovano sempre bellissima, indipendentemente dal colore dei capelli e, dall’altra, ci sono quelli che, invece, la preferiscono mora.

Secondo diversi utenti, infatti, i capelli scuri esaltano non solo i lineamenti del viso della dama, ma anche il colore dei suoi occhi e la sua carnagione. Indipendentemente da taglio e colore, Gloria resta una delle dame più belle del parterre del trono over.

Pur essendo, inoltre, molto corteggiata, Gloria non ha ancora trovato il principe azzurro e, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 9 aprile 2025, ha chiuso anche la frequentazione con Sebastiano, cavaliere che, a sua volta, dopo anni di assenza, è tornato nuovamente nel parterre maschile del trono over.