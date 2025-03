Negli ultimi giorni, il dibattito attorno al remake di Biancaneve ha raggiunto toni incandescenti: cosa è successo.

Negli ultimi giorni, il dibattito attorno al remake di Biancaneve ha raggiunto toni incandescenti, coinvolgendo non solo il cast e la produzione, ma anche l’opinione pubblica. Al centro di questa polemica si trova Rachel Zegler, l’attrice che interpreta il ruolo principale nel film della Disney, e Jonah Platt, figlio del produttore Marc Platt. La situazione si è aggravata a seguito delle affermazioni di Zegler sui social media, le quali hanno attirato l’attenzione e, secondo alcuni, provocato un danno significativo alle performance al botteghino del film.

Biancaneve, figlio del produttore contro Rachel Zegler: “Ci vuole responsabilità, ha danneggiato il boxoffice”

Rachel Zegler, nota per il suo ruolo in West Side Story, ha utilizzato le sue piattaforme social per esprimere opinioni su temi politici e sociali, affrontando questioni come il conflitto israelo-palestinese e criticando figure pubbliche come Donald Trump. Queste dichiarazioni, sebbene legittime nel contesto della libertà di espressione, hanno sollevato preoccupazioni tra i vertici della Disney. Secondo fonti interne, Marc Platt avrebbe dovuto affrontare Zegler per chiederle di moderare il suo comportamento online, in un tentativo di preservare l’immagine del film in vista della sua uscita.

La questione ha suscitato un acceso dibattito sui social, dove alcuni utenti hanno accusato Marc Platt di cercare di silenziare la libertà di parola della giovane attrice. Jonah Platt, non riuscendo a contenere la sua indignazione, ha difeso pubblicamente la figura del padre in un post su Facebook, in seguito rimosso ma che ha fatto il giro del web. In questo intervento, ha affermato: “Sì, mio padre ha dovuto lasciare la famiglia per rimproverare una sua dipendente ventenne. Ha mescolato le sue posizioni politiche personali alla promozione del film. Le azioni di Zegler potrebbero avere conseguenze sul successo del film.”

Jonah ha sottolineato l’importanza della responsabilità professionale e le conseguenze che le azioni di Zegler potrebbero avere sul successo del film.

Questa situazione ha aperto un dibattito più ampio sulla responsabilità degli attori nel contesto della promozione di un prodotto commerciale. Nel caso specifico di Biancaneve, già oggetto di critiche per il suo approccio a un classico Disney, le dichiarazioni di Zegler si sono intrecciate con la narrativa del film, generando un disallineamento tra le aspettative del pubblico e l’immagine proposta dalla protagonista.

In effetti, il remake di Biancaneve è stato sin dall’inizio visto con scetticismo. La Disney ha affrontato la sfida di reinterpretare un capolavoro iconico, ma le scelte artistiche e i reshoot hanno alzato il budget a livelli preoccupanti. Molti esperti di settore sostengono che il film avrebbe affrontato difficoltà al botteghino anche senza le controversie legate a Zegler.