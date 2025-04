Dopo la morte di Antonello Fassari, cambia tutto per I Cesaroni: cos’è successo nel cast, ecco la notizia che scatena le lacrime dei fan.

La morte di Antonello Fassari, avvenuta mentre i fan aspettano la nuova stagione, ha lascito un vuoto enorme nel cuore di tutti i protagonista della serie tv. Da Claudio Amendola, apparso distrutto di fronte alla notizia a Max Tortora fino agli attori più giovani, tutti hanno ricordato zio Cesare, questo il personaggio interpretato da Antonello Fassari ne I Cesaroni.

Antonello Fassari, però, è riuscito anche a compiere un vero miracolo perché due dei protagonisti che non si vedevano da anni e che avevano interrotto il rapporto, non solo sono riusciti a ritrovarsi, ma hanno anche documentato la pace con una foto sui social ed oggi c’è chi spera di rivederli nuovamente insieme anche nella nuova stagione de I Cesaroni.

I Cesaroni: la novità dopo la morte di Antonello Fassari

Dopo essere cresciuti insieme sul set de I Cesaroni e aver partecipato in coppia a Pechino Express nel 2013, l’amicizia tra Niccolò Centioni e Micol Olivieri era finita in modo brusco. Nessun saluto, nessun tipo di rapporto tra i due che si erano lanciati anche qualche frecciatina social. Oggi, però, tutto è cambiato. I due attori che, nei Cesaroni interpretavano Alice e Rudy, non solo hanno fatto pace, ma sono apparsi più uniti e complici che mai.

Insieme agli altri protagonisti della serie tv, hanno partecipato ai funerali di Antonello Fassari salutando insieme zio Cesare che ha regalato loro tanti momenti felici e spensierati sul set. “Pace fatta”, ha scritto Niccolò su Instagram pubblicando un selfie in cui è insieme a Micol Olivieri.

La foto ha naturalmente scatenato l’entusiasmo dei fan che hanno inondato il post di commenti. “Zio Cesare avrebbe dato uno scappellotto a Rudi e avrebbe abbracciato Alice”, ha scritto una ragazza. “Antonello da lassù hai già fatto un miracolo”, aggiunge un’altra. E ancora: “Zio Cesare sarà felicissimo”, “Una notizia meravigliosa, soprattutto dopo il dolore di quella ricevuta solo pochi giorni fa. Complimenti di cuore, perché non c’è nulla di più bello e maturo che trovare il coraggio di mettere da parte tutto, ricominciare e ricostruire ciò che sembrava ormai irrimediabilmente spezzato”.

Tanti, ora, sperano che la coppia di amici possa riunirsi anche sul set. Micol Olivieri, tuttavia, ha già fatto sapere che non tornerà ad indossare i panni di Alice che, quando era giovanissime, le ha regalato il successo e la popolarità.