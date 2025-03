Samuele Carrino è un giovane talento pugliese che ha già catturato l’attenzione come protagonista del film Il ragazzo dai pantaloni rosa.

Samuele Carrino è un giovane talento pugliese che, a soli 15 anni, ha già catturato l’attenzione a livello nazionale come protagonista del film Il ragazzo dai pantaloni rosa. In questo ruolo, Carrino interpreta Andrea Spezzacatena, un personaggio che affronta temi attuali e dolorosi come il bullismo e l’omofobia. La pellicola, diretta da un regista affermato, ha acceso un dibattito sulla sua opportunità di essere proiettata nelle scuole, evidenziando l’importanza di affrontare argomenti scomodi ma fondamentali per la crescita dei giovani.

Samuele Carrino, chi è il protagonista de “Il ragazzo dai pantaloni rosa”

Il film è ispirato a una storia vera e racconta le esperienze di Andrea, un ragazzo che si confronta non solo con il giudizio dei coetanei, ma anche con le conseguenze di un ambiente che spesso rifiuta la diversità. La performance di Carrino ha messo in luce le emozioni profonde di un adolescente che vive la sofferenza e il dolore della discriminazione. In un’epoca in cui il bullismo e le violenze psicologiche sono sempre più comuni, il messaggio del film risuona come un campanello d’allerta, invitando alla riflessione e all’azione.

Durante la presentazione del film a Roma, Carrino ha condiviso il suo approccio al ruolo, affermando: “Appena ho letto il copione ho capito che era un film necessario”. Questa affermazione sottolinea la gravità della tematica affrontata e la responsabilità che un giovane attore sente nel dare voce a chi, come Andrea, non ha sempre la possibilità di farlo. Per prepararsi al suo ruolo, Carrino ha dedicato tempo a leggere libri e guardare interviste, dimostrando una determinazione evidente che ha colpito sia il pubblico che i critici.

Uno degli aspetti più toccanti del film è l’incontro tra Carrino e la madre di Andrea, Teresa. Questo momento è stato descritto dall’attore come altamente emotivo: “La prima cosa che abbiamo fatto è stato abbracciarci”. Questo gesto racchiude la forza dell’amore e del supporto, elementi fondamentali per chi vive situazioni di vulnerabilità. Tuttavia, la pellicola ha anche suscitato polemiche riguardo alla sua proiezione nelle scuole, con alcuni che hanno messo in discussione la sua idoneità. Carrino ha sottolineato l’importanza di affrontare questi temi, piuttosto che ignorarli, e ha evidenziato come l’educazione su argomenti delicati come la violenza e la discriminazione possa essere cruciale per costruire una società più giusta e inclusiva.