Il fascino di Luca Argentero ha conquistato il pubblico, che adesso vuole sapere dove vive con la moglie e i figli: un luogo incantevole.

Luca Argentero è uno degli attori più apprezzati del panorama cinematografico italiano. Da Doc – Nelle tue mani serie televisiva con cui ha avuto la vera svolta della sua carriera, facendosi conoscere al grande pubblico, l’artista torinese ha conquistato sempre più il cuore degli spettatori grazie al suo talento e alla sua eleganza.

Nonostante la vita sotto le luci dei riflettori, Argentero ama proteggere il suo lato più intimo, legato alla sua famiglia e al suo nido d’amore, anzi nidi d’amore, perché Luca ama vivere in un equilibrio tra natura e città. Cosa significa?

L’attore ha costruito la sua quotidianità su due mondi opposti ma complementari: se da una parte gode della vitalità di Milano, con un appartamento moderno e bellissimo, dall’altra ama rifugiarsi nella quiete delle colline umbre. Insieme alla moglie, l’attrice e imprenditrice Cristina Marino, e ai loro figli, ha scelto di vivere in una residenza che rappresenta la perfetta fusione tra modernità e tradizione. Un nido familiare che riflette il loro amore per gli spazi raffinati e il contatto con la natura.

Una casa immersa nel verde, un rifugio dal caos cittadino

Luca Argentero vive un po’ a Milano e un po’ in Umbria. Se a Milano la coppia ha optato per una dimora lussuosa nel cuore della metropoli lombarda, la vera oasi di pace si trova nella regione del centro Italia. Nel caratteristico borgo di Città della Pieve, immerso tra uliveti, si erge il casolare che Argentero e Marino hanno trasformato in un rifugio da sogno.

Il casolare di Luca Argentero, noto come Mandoleto, è un’elegante residenza immersa nel verde della natura umbra. Qui la coppia ha dato vita a un ambiente che unisce il fascino rustico dei materiali naturali con la modernità di un design raffinato e minimalista. Le ampie vetrate, che regalano una vista mozzafiato sulla campagna, e gli interni caratterizzati da parquet chiaro e dettagli in pietra, creano un’atmosfera calda e accogliente.

La casa non è solo una dimora, ma un vero e proprio rifugio dove la famiglia Argentero-Marino può vivere a contatto il verde, lontana dallo stress cittadino. Un luogo dove i bambini possono giocare all’aria aperta e i genitori possono dedicarsi ai propri hobby, dalla cucina alla cura del giardino.

Ma, come già accennato, per questioni lavorative Luca Argentero e Cristina Marino hanno anche una proprietà a Milano, precisamente nella moderna e prestigiosa zona di Porta Nuova. La casa milanese è caratterizzata da un design sofisticato e contemporaneo. Qui la coppia può godere di tutti i comfort di una metropoli internazionale, con ristoranti esclusivi, boutique di lusso e connessioni lavorative strategiche.