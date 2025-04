Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono detti di nuovo addio: la ballerina apre il suo cuore a Verissimo e spiega il perché

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, negli ultimi tempi, sono stati al centro del gossip per gli alti e bassi del loro tumultuoso matrimonio, che recentemente è arrivato definitivamente al capolinea. La ballerina di Amici, ospite a Verissimo, ha chiarito i motivi per cui si sono lasciati di nuovo.

Una coppia che ha sempre suscitato interesse: entrambi famosi, entrambi ballerini, con due percorsi simili ma iniziati in programmi diversi – almeno per quanto riguarda la televisione. In realtà, Raimondo e Francesca si sono conosciuti quando erano giovanissimi, proprio grazie alla danza, passione che li accomuna da sempre.

“Quando ci siamo conosciuti avevo 16 anni. All’inizio eravamo solo colleghi di ballo. Non è stato un colpo di fulmine, l’amore è sbocciato dopo due anni”, ha raccontato Tocca in un’intervista. L’amore, quindi, non è nato subito, ma si è costruito con il tempo.

Ci stavamo facendo del male

Se il destino li ha resi partner nel ballo, l’amore li ha poi uniti anche nella vita. Raimondo Todaro e Francesca Tocca si fidanzano quando erano poco più che ragazzi, nel 2013 diventano genitori di Jasmine e l’anno dopo si sposano. Intanto portano avanti le loro carriere: lui è maestro di ballo a Ballando con le Stelle, lei approda ad Amici. Ma la prima crisi è già dietro l’angolo.

Nel 2019 arriva sui social l’annuncio della (prima) separazione e spuntano le indiscrezioni di un flirt tra Francesca e l’allievo Valentin Alexandru Dumitru. L’anno seguente invece accade qualcosa di inatteso: Raimondo Todaro, dopo anni a Ballando, si trasferisce ad Amici e diventa coach di ballo latino-americano.

Gli occhi sono tutti puntati su lui e Francesca , che nel frattempo ha chiuso la relazione con Valentin. Si assiste a un riavvicinamento che fa sognare i fan e rende ancora più romantica la loro storia d’amore. Tuttavia, il ritorno di fiamma dura poco, perché la crisi torna. La coppia si lascia di nuovo e, se inizialmente la notizia è rimasta riservata, negli ultimi giorni sono emersi i motivi.

A Verissimo, pochi giorni fa Francesca Tocca ha parlato molto di sé, ma soprattutto del suo rapporto con l’ex marito: “Ci siamo resi conto entrambi, dopo aver dato tutti noi stessi a questa relazione, che più andavamo avanti più forzavamo la cosa, e ci stavamo facendo del male”, ha spiegato visibilmente commossa, prima di aggiungere:

“Ci saremo per sempre l’uno per l’altro. Ad oggi, quando ci vediamo, siamo persino più sereni di prima. Noi ci eravamo già separati e poi eravamo tornati insieme. Nella vita non si può mai sapere. Io nella vita non programmo mai nulla, perché sono una persona molto istintiva”.