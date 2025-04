Jasmine Carrisi la protagonista più chiacchierata di The Couple. Svelata la verità sulla sua storia con l’ex fidanzato Pierangelo Greco.

Nel mare di reality show che ogni anno si affacciano sul piccolo schermo, The Couple ha già trovato il modo di distinguersi. Forse per il format nuovo, forse per la conduzione frizzante di Ilary Blasi, oppure per quel mix di dinamiche sentimentali, scontri emotivi e confessioni inaspettate che, fin da subito, hanno catalizzato l’attenzione del pubblico.

Tra i volti più seguiti di questa edizione c’è senza ombra di dubbio Jasmine Carrisi, figlia d’arte ma determinata a farsi spazio con la propria personalità, lontano dai riflettori ingombranti di mamma Lory e papà AlBano.

Cosa hanno confessato Jasmine Carrisi e il suo ex Pierangelo Greco

Il suo ingresso nel programma non è passato inosservato, anche perché al suo fianco si è presentata con un ex dal passato tutt’altro che banale: Pierangelo Greco. I due si conoscono da anni, si sono amati e poi lasciati, ma non in modo “traumatico” come capita spesso. Anzi, dietro la fine della loro relazione si nasconde una verità forte, profonda e anche coraggiosa. Una di quelle verità che non sempre vengono raccontate, ma che quando emergono, fanno la differenza.

Pierangelo, classe 2001, originario di Lecce residente a Milano, è un volto molto noto nel mondo del beauty. Influencer a tutti gli effetti, con oltre 180.000 follower su Instagram e più di 57.000 iscritti al suo canale YouTube, racconta ogni giorno la sua passione per il make-up, l’estetica e il self-love. Ma c’è stato un tempo in cui non era solo un amico per Jasmine. I due si sono conosciuti sui banchi di scuola e, come succede spesso a quell’età, si sono innamorati.

La loro storia è durata qualche anno, con momenti intensi e un legame forte, fino a quando Pierangelo non ha trovato il coraggio di fare coming out e dichiarare apertamente la propria omosessualità. Una rivelazione che ha cambiato tutto, certo, ma non ha spezzato il legame tra loro. Anzi, da quel momento, il rapporto si è trasformato in un’amicizia vera, forse ancora più autentica di prima. Jasmine non solo ha capito e accettato, ma è rimasta accanto a lui, diventando confidente, complice, e oggi anche partner di gioco in un reality dove i sentimenti, sotto i riflettori, vengono messi alla prova ogni giorno.

Quello che colpisce è la naturalezza con cui entrambi raccontano questa transizione. Senza drammi, senza rancori. Solo verità, affetto e la consapevolezza di aver condiviso un pezzo importante della loro vita. Ed è anche questo, forse, il motivo per cui la loro presenza a The Couple funziona. Perché non c’è finzione. C’è un passato che parla, un presente che evolve, e due persone che, in un contesto di gioco, portano una storia che ha qualcosa da dire davvero.

Jasmine, da parte sua, dimostra sempre più di non essere semplicemente “la figlia di”. È determinata, a tratti ironica, ma anche capace di mostrarsi fragile. E accanto a Pierangelo, che con il suo carattere solare e diretto conquista facilmente il pubblico, trova un equilibrio raro. Non sappiamo fin dove arriveranno nel programma, però una cosa è certa: la loro coppia, anche se non più sentimentale, è tra le più vere viste negli ultimi tempi in tv. E forse, oggi più che mai, è proprio questo che la gente vuole vedere.