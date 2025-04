Il talent show di Maria De Filippi è finito al centro di una dura critica che in poco tempo ha fatto il giro del web.

Amici è uno dei programmi più amati del piccolo schermo, un talent che appassiona giovani e adulti e che, da molti anni, lancia verso il successo cantanti e ballerini. È un format strutturato come una vera e propria “scuola”, dove sono presenti, con autorevolezza, insegnanti e professionisti del settore, con il compito di formare gli allievi/concorrenti.

In oltre vent’anni di edizioni, gli allievi che si sono alternati sono stati tantissimi. Non tutti hanno trovato la fama, ma dal programma sono emersi nomi che oggi sono considerati dei veri big nel panorama della musica e dello spettacolo italiano: Emma Marrone, Annalisa, Elodie, Stefano De Martino, solo per citarne alcuni.

Allo stesso tempo, sono rimasti nel cuore del pubblico anche alcuni professori che hanno contribuito alla crescita dello show ma che, per svariati motivi, oggi non ne fanno più parte. Tra questi c’è anche Luca Jurman, ex insegnante di canto.

Una battaglia che va avanti da anni

Se da un lato Amici continua a essere acclamato e seguito da un vasto pubblico, c’è chi da tempo lo critica duramente. È il caso proprio di Luca Jurman, storico professore del talent, che è tornato al centro dell’attenzione mediatica per una nuova, dura critica condivisa sui suoi canali social.

Jurman si è accanito in particolare contro la recente puntata del serale, prendendo di mira l’esibizione della cantante Antonia, impegnata in un guanto di sfida sulla potenza vocale contro Nicolò, una sfida proposta dal professore Rudy Zerbi. Secondo Jurman, l’esecuzione di Antonia è stata insufficiente: ha cantato in una tonalità più bassa rispetto all’originale, mostrando – a detta sua – scarsa potenza vocale. Ha ironizzato anche su Zerbi, suggerendogli di fare un “corso veloce” per non dire sciocchezze e guidare meglio i suoi allievi.

Pur riconoscendo ad Antonia una buona agilità vocale, Jurman ha sottolineato che Nicolò è stato molto più potente, quindi per lui il confronto è stato improprio e sbilanciato.

Jurman ha poi criticato anche l’arrangiamento musicale del brano, definendolo una roba imbarazzante: “Non ci siamo. La tarantella, non è un reggae questo. No cioè, una roba imbarazzante. Io vorrei dire a quei disgraziati che mettono le mani su questi brani voi vi dovete vergognare. Il reggae ha delle regole che non vanno cancellate e fatte diventare questa roba qua. Questo non è un reggae… non si sa cos’è. Ma nemmeno una tarantella perché ha delle dinamiche ritmiche importanti”.

La battaglia di Jurman verso Amici non è nuova. Sono anni che l’ex professore esprime giudizi molto negativi sul talent, suscitando non poche polemiche.