Stefano e Belen ancora insieme? Spuntano nuove chat tra De Martino e la Rodriguez: ecco cosa sta accadendo tra i due ex coniugi.

Stefano e Belen tornano a far sognare i fan. E’ bastata un’indiscrezione pubblicata sui social da Amedeo Venza per scatenare i sogni dei fan più romantici che sognano l’ennesimo ritorno di fiamma tra il conduttore napoletano e la showgirl argentina. Sono trascorsi anni da quando si conobbero per la prima volta nello studio di Amici. All’epoca, Stefano era un ballerino professionista e Belen fu scelta da Maria De Filippi come ospite speciale del serale.

Nello studio del talent show di canale 5 scattò la famosa scintilla che portò i due ad innamorarsi vivendo, successivamente, alla luce del sole la relazione. Una storia subito importante coronata con la nascita del figlio Santiagio prima e del matrimonio poi. In seguito, la prima crisi che ha portato alla separazione durante la quale Belen ha avuto una storia con Andrea Iannone.

Poi il ritorno di fiamma e la successiva crisi che sembrava definitiva. Belen, infatti, ha avuto una storia con Antonino Spinalbese con cui ha avuto la figlia Luna Marì. Poi il divorzio definitivo ma ora spunta un dettaglio che riaccende le speranze dei fan di rivederli insieme.

Belen e Stefano ancora insieme? Cosa sta accadendo

Dopo la separazione definitiva, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non parlano più delle rispettive vite private. Attualmente, tuttavia, i due sembrano essere ufficialmente single e, pare, aver ritrovato una discreta complicità grazie alla presenza del figlio Santiago a cu entrambi, nonostante la fine del matrimonio, non hanno mai fatto mancare niente. Sentendosi abitualmente per Santiago, Belen e Stefano avrebbero ricominciato anche a punzecchiarsi come fa sapere Amedeo Venza.

“Come ridebbe il buon Venditti: certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Comincia così il post di Venza che poi aggiunge: “E’ quello che potrebbe succedere per la 679esima volta tra Stefano e Belen. Fonti vicinissime, infatti, fanno sapere che i due, oltre ad aver ripreso un bel rapporto per amore del figlio, si scambierebbero tanti bei messaggi a doppio senso. Scherzano, si stuzzicano e… Lo scopriremo solo vivendo!”.

Secondo Alessandro Rosica, tuttavia, tra Belen e Stefano non ci sarebbe altro che un semplice rapporto tra genitori separati. Tuttavia, l’indiscrezione riportata da Venza sta facendo sognare ad occhi aperti i fan più romantici dell’ex coppia che non hanno ancora metabolizzato la separazione.