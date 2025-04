Dopo The Couple, Ilary Blasi non si ferma più e si prepara a condurre un nuovo programma Mediaset: ecco dove la vedremo.

Dopo la scelta di lasciare la conduzione dell’Isola dei Famosi e dedicarsi totalmente alla famiglia in seguito alla fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi è tornata sul piccolo schermo la scorsa estate quando ha raccolto l’eredità di Elisabetta Gregoraci conducendo Battiti Live. Una scommessa per la Blasi che ha fatto coppia con Alvin con cui aveva lavorato anche durante l’Isola dei Famosi.

Nonostante i vari rumors, Mediaset ha deciso di puntare ancora sulla Blasi che, dopo aver trascorso la prima parte dell’attuale stagione televisiva a casa, è tornata ufficialmente in onda con The Couple da lunedì 7 aprile. Ilary andrà in onda tutti i lunedì fino alla fine di maggio anche se il reality show potrebbe allungarsi di due settimane come ha lasciato intendere il concorrente Antonino Spinalbese parlando del contratto. Concluso The Couple, tuttavia, Ilary non andrà ancora in vacanza perché sarà nuovamente in onda con un altro programma.

Ilary Blasi torna al timone di Battiti Live: la conferma di Mediaset

Dopo il successo ottenuto dalla coppia Ilary Blasi-Alvin, Mediaset, insieme a Radio Norba, ha deciso di puntare ancora sui due conduttori per Battiti Live che tornerà ad animare le piazze della Puglia anche nell’estate 2025. Come ogni anno, le varie tappe saranno registrate a giugno e saranno, poi, trasmessa da canale 5 a luglio regalando, così, ai telespettatori serate ricche di musica e di divertimento.

A confermare la presenza di Alvin e Ilary Blasi al timone di Battiti Live è Davide Maggio. “Per Ilary Blasi è tempo di TheCouple e, in estate, di Battiti Live. Doppietta su Canale5 per la conduttrice, dunque, che dopo il reality si ritufferà ‘nel cuore della musica’ dello show musicale targato RadioNorba. Con lei, come lo scorso anno, Alvin, che ha confermato il ritorno della coppia a Battiti Live in un videomessaggio per la Blasi a Verissimo: “Ilary, in bocca al lupo per The Couple, divertiti. E poi andiamo al mare perché torniamo questa estate con Battiti Live”, scrive il giornalista su Instagram.

Sarà un’estate ricca di impegni quella che attende Ilary che, concluso Battiti Live, potrà concedersi le meritate vacanze con il compagno Bastian Muller e i i figli Cristian, Isabel e Chanel. Mediase, dunque, non rinuncia alla conduzione allegra e leggera della Blasi e il pubblico non nega di volerla rivedere nuovamente al timone del Grande Fratello che tornerà in onda a settembre con una nuova edizione.