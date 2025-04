Cambia tutto in Rai e, per la prossima stagione, arriva una svolta clamorosa con l’addio al conduttore più amato dal pubblico.

Nella prossima stagione televisiva della Rai potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena con l’addio di uno dei conduttori più amati dal pubblico. Quella che si concluderà a maggio, sarà una stagione trionfale per gli ascolti, non solo per le fiction, ma anche per i programmi tv. Tra gli show più amati e più visti spiccano Ballando con le stelle, L’eredità ma anche Affari tuoi e Stasera tutto è possibile.

Programmi che torneranno in onda anche nella prossima stagione televisiva durante la quale, però, ci saranno importanti cambiamenti che porteranno all’addio di uno dei conduttori che, oltre ad essere amatissimo, porta a casa sempre ascolti stellari.

Rai: chi è il conduttore pronto all’addio

Durante l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino ha pronunciato un discorso che, a tanti, è sembrato un saluto di addio al pubblico del programma di Raidue.

“Ci siamo, già, siamo arrivati. È il momento dei ringraziamenti. Ringraziamo il centro di produzione Rai di Napoli, Endemol Shine Italy. Grazie! E ringrazio tutto il pubblico che ci ha seguito con affetto in questi anni. Voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di condurre questo meraviglioso programma un po’ di anni fa, perché oltre al vostro affetto, quello del pubblico, questa è una grande opportunità lavorativa – riporta Biccy – È stata un’esperienza bellissima, un’opportunità per costruirmi quella che oggi posso chiamare famiglia! Vi voglio bene! Ci rivediamo presto, forse qui, forse altrove, ma sicuramente presto!”, sono state le commoventi parole del conduttore napoletano.

Secondo il parere di tanti, le parole di De Martino sono state quelle tipiche di un addio a Stasera tutto è possibile. Per il momento, però, il conduttore napoletano non ha confermato ma è probabile che, nella prossima stagione televisiva, lo show di Raidue torni in onda con un nuovo conduttore.

Sempre più star della Rai, De Martino, oltre ad essere confermato come conduttore di Affari tuoi, nella prossima stagione potrebbe tuffarsi in nuove esperienze professionali. Non è da escludere, infatti, la possibilità che conduca uno show in prima serata. Il pubblico, tuttavia, sui social, chiede la riconferma di De Martino al timone di Stasera tutto è possibile, programma che riesce ad intrattenere e divertire i telespettatori con ironia e leggerezza grazie ad una squadra che, per De Martino, è formata da persone amiche.