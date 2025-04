L’annuncio è una vera bomba, Stefano De Martino adesso non si ferma davvero più e continua a sorprendere tutti quanti.

Stefano De Martino è uno dei volti più apprezzati e amati dello spettacolo e della televisione italiana degli ultimi anni. Nato a Torre del Greco, località situata in Provincia di Napoli, il 3 ottobre 1989, muove i primi passi nella danza a dieci anni.

Nel 2007 si aggiudica una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, che gli permette di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea. Nel 2009 partecipa ad Amici, classificandosi primo fra i ballerini.

Nel 2010 è di nuovo ad Amici in qualità di ballerino professionista, e nel frattempo lavora come insegnante di danza e coreografo. In seguito la sua carriera cambia notevolmente, spaziando da un ambito professionale all’altro, fino al grande successo da presentatore TV ai giorni nostri.

Stefano De Martino non si ferma più: annuncio super

Nel 2015, Stefano De martino diventa supporter e conduttore del daytime di Amici, mentre nel 2018 è l’inviato de L’isola dei famosi. Dal 2019 conduce su Rai 2 il programma Made in Sud, e nel 2021 torna ad Amici in qualità di giudice (confermato anche nell’anno seguente). Negli ultimi anni ha condotto anche Stasera tutto è possibile, programma tv dapprima preso in mano in sostituzione di Amadeus e successivamente assegnato direttamente a lui (sostituendo Amadeus, ha condotto pure Affari tuoi, ottenendo grandi risultati di ascolti).

Una svolta davvero notevole nell’arco della sua carriera, che lo ha portato a diventare un presentatore televisivo di assoluto livello, oltre che un ballerino di notevole talento. E a proposito, sotto la sua guida Stasera tutto è possibile ha raccolto un record storico di ascolti: 2,7 milioni di spettatori hanno seguito la trasmissione con l’ex ballerino di Amici alla cabina di comando, con il 18,2% di share soltanto su Rai 2. Numeri, questi, effettivamente impressionanti.

De Martino sta raggiungendo risultati sempre più notevoli nel suo nuovo ruolo di presentatore, dimostrandosi molto più di un fattore aggiunto per la Rai, orfana ormai da un anno di Amadeus e che ha saputo colitvare quello che appare come il nuovo astro nascente della televisione italiana fra i presentatori della ‘nuova guardia’. I dati sugli ascolti non mentono; il conduttore campano piace tantissimo agli italiani, il che rappresenta una enorme soddisfazione non solo per il suo futuro, ma anche per quello che nel presente sta riuscendo a raccogliere grazie alla sua personalità e al suo carisma.