La Promessa anticipazioni spagnole: gli spoiler rivelano che un personaggio perde la vita, mentre un altro esce di scena.

In onda tutti i giorni La Promessa è tra le soap Mediaset di maggiore successo. Realizzata in Spagna, al pari de Il Segreto, ha un vasto seguito di fan che non mancano all’appuntamento quotidiano. E’ sicuramente uno dei prodotti di punta della rete del Biscione e conquista dati share rilevanti vista la fascia oraria di riferimento. La Promessa è una soap in costume e narra le vicende dei vari protagonisti la cui quotidianità ruota intorno alla nota tenuta.

Passioni, intrighi, nuovi amori, ma anche tradimenti e bugie caratterizzano la trama de La Promessa, una trama appassionante che tiene inchiodati i telespettatori davanti alla tv. Le anticipazioni delle puntate spagnole rivelano alcuni colpi di scena che sorprenderanno il pubblico italiano. A quanto pare un personaggio accreditato e determinante nella storia è prossimo a perdere la vita. mentre un altro uscirà di scena lasciando i fan della serie senza parole.

Ma cosa succede? Ci saranno momenti drammatici e inaspettati che daranno alla soap quel quid emotivo e coinvolgente. Jana verrà colpita da uno sparo, il proiettile la colpirà nell’addome e questo determinerà la sua fine. Nonostante i tentativi di salvarla e i diversi giorni di agonia la donna morirà lasciando un profondo dolore in Manuel che tornerà vedovo e dovrà rinunciare anche al sogno della paternità. Saranno momenti concitati, ma soprattutto inaspettati. Ma chi ha sparato a Jana?

La Promessa, Cruz sospettato della morte di Jana

Il sergente Burdina concentra i suoi sospetti su Cruz. Nelle mani di Jana è stato infatti ritrovato un bottone della vestaglia della marchesa. Quest’ultima tuttavia negherà di aver sparato a Jana, ma nessuno le crede visto, che non si è mai mostrata gentile con la giovane. Cruz chiederà anche a Petra di dichiararsi colpevole al posto suo, ma alla fine non riuscirà ad evitare il carcere.

Prima del suo trasferimento Manuel le rivela tutta la sua delusione, mentre Curro l’aggredisce fisicamente. Cruz, interpretata da Eva Martin, lascia definitivamente il set de La Promessa. Dopo più di 400 puntate l’attrice dice addio ai fans dell’amata soap. In arrivo sul set un altro volto che farà tremare gli abitati della tenuta: Leocadia De Figueroa si legherà a Angela ed conquisterà il ruolo di “cattiva” lasciato da Cruz.

Gli spoiler de La Promessa sono davvero inaspettati e a quanto pare hanno lasciato i fan della serie senza parole: la morte di Jana e l’addio di Cruz chiuderanno un capitolo della serie e lasceranno spazio a nuovi colpi di scena.