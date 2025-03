La serie televisiva “Il Turco”, con protagonista Can Yaman, ha subito diverse variazioni nella programmazione. Oggi arriva un nuovo ribaltone

“Il Turco” è un adattamento del romanzo “El Turco” di Orhan Yeniaras e narra la storia di Hasan Balaban, interpretato da Can Yaman. Ambientata nel 1683, la trama segue le vicende di Balaban, un giannizzero ottomano ferito durante l’assedio di Vienna. Condannato a morte, riesce a fuggire e trova rifugio nel villaggio trentino di Moena, situato nelle Dolomiti italiane. Qui, inizialmente accolto con sospetto dagli abitanti, viene aiutato da Gloria, interpretata da Greta Ferro, una donna coraggiosa considerata una strega dalla comunità locale. Gloria cura le ferite di Balaban e, insieme, affrontano le minacce rappresentate dai feudatari locali e dai barbari guidati dal fratellastro di Balaban. Grazie al suo coraggio e alle sue azioni, Balaban conquista la fiducia degli abitanti del villaggio, diventando un eroe per la comunità.

Il cast della serie vanta una combinazione di talenti internazionali. Can Yaman, noto attore turco, interpreta il protagonista Hasan Balaban. Greta Ferro, attrice italiana nata a Vasto nel 1995 e cresciuta a Campobasso, assume il ruolo di Gloria. Ferro ha iniziato la sua carriera come modella, diventando il volto di Emporio Armani, e successivamente ha esordito come attrice nella serie “Made in Italy”. Altri membri del cast includono l’attore inglese Will Kemp e Slavko Sobin.

Quando va in onda “Il Turco”?

Inizialmente prevista per febbraio 2025, la messa in onda è stata posticipata al 25 e 27 marzo, poi al 27 e 28 marzo, e infine riprogrammata per l’8 e il 15 aprile su Canale 5. Inoltre, dal 3 aprile, Mediaset Infinity renderà disponibili in anteprima i primi 10 minuti della serie.

La serie rappresenta una svolta significativa per Can Yaman, segnando il suo debutto in una produzione in lingua inglese. Questo progetto evidenzia l’espansione internazionale della carriera dell’attore, già noto per il suo lavoro in produzioni turche di successo. La première mondiale di “Il Turco” si è tenuta a Mosca il 20 marzo, dando il via ad una tournée promozionale che porterà Yaman in diverse città del mondo.

La serie esplora temi universali come il coraggio, la redenzione e l’integrazione culturale, ambientati in un contesto storico ricco di dettagli. La scelta delle Dolomiti italiane come sfondo aggiunge un elemento visivo suggestivo alla narrazione, mentre la dinamica tra i personaggi di Balaban e Gloria offre una prospettiva sulle sfide e le alleanze in tempi di conflitto.

La produzione di “Il Turco” ha suscitato grande interesse sia per la presenza di Can Yaman sia per la trama avvincente basata su eventi storici. L’attesa per la messa in onda è alta, ei fan sono ansiosi di vedere come la serie porterà schermo questa storia di eroismo e amore ambientata nel XVII secolo .

In sintesi, “Il Turco” promette di offrire agli spettatori una combinazione di dramma storico, azione e romanticismo, supportata da un cast talentuoso e da una produzione di alto livello. La serie si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storie epiche e narrazioni coinvolgenti .