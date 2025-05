La notizia ha colpito il cantante, ma anche i suoi fan e la comunità musicale, che ha sempre visto in Mengoni un artista sensibile e profondo.

Il mondo della musica italiana ha subito una grave perdita lo scorso settembre 2024, quando Marco Mengoni ha dovuto fare i conti con un dolore immenso. La notizia ha colpito non solo il cantante, ma anche i suoi fan e l’intera comunità musicale, che ha sempre visto in Mengoni un artista sensibile e profondo. In una recente intervista a Vanity Fair, il cantante ha finalmente condiviso il suo dolore e i suoi ricordi, aprendo il suo cuore a chi lo segue e lo ama.

Marco Mengoni, le prime parole dopo la morte della madre: “Ho fatto di tutto fino all’ultimo”

Le parole di Marco, cariche di emozione, raccontano di un lutto che non si può superare in modo semplice e veloce. “I mesi passano, ma è come se fosse successo sempre ieri”, ha dichiarato ai microfoni di Vanity Fair, evidenziando come il tempo non possa lenire la ferita di una perdita così profonda. Il cantante ha confessato di aver cercato di affrontare il dolore attraverso la musica, un mezzo che per lui è sempre stato catartico e liberatorio, ma che in questo caso sembra non bastare. “Non ne avevo ancora parlato fino a oggi”, ha spiegato, rivelando che il suo modo di affrontare la situazione è stato quello di cercare di mantenere la forza, sebbene il peso della mancanza della madre si faccia sentire in ogni istante.

Nadia Ferri non era solo la madre di Marco, ma una figura centrale nella sua vita, con la quale ha condiviso momenti di gioia e conflitto. “Era la persona che non dovevo perdere mai nella vita”, ha detto Mengoni, sottolineando la complessità del loro rapporto. La madre, descritta da lui come “gigante”, ha avuto un ruolo fondamentale nella sua crescita personale e artistica. La sua passione per la musica, infatti, è stata trasmessa direttamente da lei: “Lei cantava benissimo Mia Martini e Mina“, ha ricordato Marco, evidenziando quanto la musica fosse una componente essenziale della loro vita quotidiana.

Il tema della morte e della vita è centrale nei pensieri di Marco, il quale ha anche riflettuto sulla possibilità di diventare padre. “Sì, un figlio è importante”, ha rivelato, dimostrando una certa apertura verso il futuro e il desiderio di costruire una famiglia. Attualmente single, il cantante ha parlato della sua voglia di amare e di prendersi cura degli altri. “Io amo amare, mi piace svegliarmi e andare a letto con il pensiero fisso di un amore”, ha affermato, mettendo in luce un aspetto del suo carattere che spesso viene trascurato.

Un altro aspetto della vita di Mengoni che merita attenzione è il suo amore per la natura e il giardinaggio. Negli ultimi anni ha iniziato a coltivare pomodori sulla terrazza del suo appartamento a Milano, un’attività che gli ha insegnato molto sull’amore e la cura. “Le piante, più te ne prendi cura e più sei rispettoso nei loro confronti, più ti danno soddisfazioni”, ha spiegato, tracciando un parallelo tra il giardinaggio e le relazioni umane.