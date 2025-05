Con l’arrivo dell’estate, la programmazione televisiva si rinnova, segnando il consueto saluto ai format più seguiti e aprendo la strada a contenuti più leggeri e stagionali.

Con l’arrivo della stagione estiva, la Rai si prepara a riorganizzare il suo palinsesto, un processo annuale che segna il passaggio da una programmazione invernale intensa a una più leggera e divertente. Durante i mesi di maggio e giugno, alcuni dei programmi più amati dal pubblico saluteranno temporaneamente gli spettatori, mentre altri continueranno a intrattenere fino alla fine del mese. Questo articolo offre una panoramica dettagliata sulle chiusure estive dei programmi di punta della Rai, con un focus sulle date e sulle motivazioni dietro queste decisioni.

Chiusure di maggio 2025: la pausa dei programmi di daytime

Il mese di maggio segnerà la chiusura di alcuni dei programmi di daytime più seguiti su Rai1. Tra i primi a fermarsi ci sarà Unomattina, il programma informativo condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, che chiuderà i battenti venerdì 30 maggio. Questa trasmissione, che ha accompagnato gli italiani nelle loro mattinate con notizie, interviste e approfondimenti, tornerà a settembre con nuove storie e temi da trattare.

Un altro programma che si prenderà una pausa è Storie italiane, condotto da Eleonora Daniele. Questo spazio è stato un punto di riferimento per chi ama la cronaca e le storie di vita che toccano il cuore, con racconti di persone comuni che affrontano sfide straordinarie. Anche È sempre mezzogiorno, il popolare show culinario di Antonella Clerici, si fermerà, e l’ultima puntata andrà in onda il 30 maggio. La cucina, che durante l’anno ha visto la Clerici cimentarsi in ricette e ospiti di eccezione, tornerà a ravvivare le tavole degli italiani a settembre.

Una delle chiusure che ha suscitato maggiore discussione è quella di Domenica In, il programma iconico di Mara Venier, che ha deciso di terminare in anticipo rispetto alla tabella di marcia. L’ultima puntata andrà in onda l’11 maggio, ben tre settimane prima del previsto. Questa decisione, come riportato da fonti interne, sarebbe legata a esigenze di razionalizzazione dei costi, un aspetto che sta diventando sempre più rilevante nel panorama televisivo attuale. I fan della trasmissione si sono mostrati sorpresi e delusi, ma la Rai ha giustificato la scelta come necessaria per affrontare le sfide economiche del settore.

I grandi stop di giugno: La vita in diretta e Affari tuoi

A giugno, diversi programmi continueranno a intrattenere il pubblico fino alla fine del mese. La vita in diretta, condotto da Alberto Matano, chiuderà il 27 giugno, portando a termine una stagione ricca di scoop e interviste esclusive. Questo programma, che ha saputo conquistarsi un fedele seguito, continuerà a regalare momenti di grande televisione fino al suo ultimo appuntamento stagionale.

Anche Affari tuoi, il noto game show serale condotto da Stefano De Martino, si fermerà il 28 giugno. Quest’anno, il programma ha ottenuto risultati straordinari, rimanendo in onda quasi un mese in più rispetto alle edizioni precedenti. Dopo la chiusura di Affari tuoi, come da tradizione, ci sarà spazio per Techetechetè, un appuntamento imperdibile per gli amanti dei ricordi televisivi.

Un’altra trasmissione che chiuderà le porte a giugno è La volta buona, condotto da Caterina Balivo. Questo show pomeridiano ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo nel palinsesto, ottenendo riconferma per la prossima stagione, grazie anche alla sua capacità di affrontare temi di attualità con leggerezza e coinvolgimento.

Nel preserale di Rai1, l’estate porterà con sé il consueto avvicendamento tra L’Eredità e Reazione a catena. L’ultima puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni, andrà in onda il 7 giugno, mentre dal giorno successivo, l’8 giugno, Pino Insegno tornerà a condurre Reazione a catena. Questo cambiamento segna l’inizio ufficiale della stagione estiva nella fascia preserale, mantenendo vivo l’interesse del pubblico con giochi di abilità e intrattenimento.

La Rai, con queste scelte, si prepara a salutare la sua audience con un mix di nostalgia per i programmi che chiudono e l’entusiasmo per ciò che verrà in estate. I palinsesti, quindi, si trasformeranno, passando da una programmazione intensa e ricca di contenuti a una più leggera e adatta ai mesi estivi, mantenendo però vivo l’interesse e l’affetto del pubblico.