Rissa dietro le quinte di Mediaset: spunta il clamoroso retroscena che mette in difficoltà Pier Silvio Berlusconi.

Il finale della stagione televisiva di Mediaset regala ancora colpi di scena al pubblico che, dal prossimo 7 maggio, potranno guardare le avventure dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025. Con The Couple ancora in onda, Mediaset ha deciso di dare il via alla nuova edizione dell’Isola in anticipo puntando sul trio composto da Veronica Gentili, Pierpaolo Pretelli e Simona Ventura per risollevare gli ascolti.

Sul web, è già partito il countdown per l’inizio dell’Isola, ma nelle scorse ore, a monopolizzare l’attenzione degli utenti è stata una clamorosa indiscrezione riportata da Deianira Marzano secondo cui, dietro le quinte di Mediaset, sarebbe stata sfiorata la rissa allarmando immediatamente Piersilvio Berlusconi.

Rissa sfiorata a Mediaset: cosa sta accadendo

Tutto pronto per la prima puntata dell‘Isola dei Famosi 2025 e per la partenza dei naufraghi per l’Honduras insieme all’inviato Pierpaolo Pretelli. Prima di partire, tuttavia, tutti i concorrenti sono stati impegnati sul set per la realizzazione del servizio fotografico di presentazione della nuova edizione del reality show. Durante la realizzazione del servizio fotografico, sarebbe stata sfiorata la rissa tra due naufraghi.

“Rissa sfiorata durante il servizio fotografico all’Isola: ‘Mi hai rubato l’inquadratura’. Pare che dietro le quinte dell’ultimo posato ufficiale dell’Isola dei Famosi, si sia sfiorato il dramma. Durante lo shooting, i toni si sono alzati tra due futuri naufraghi colpevoli a vicenda di essersi “messi troppo al centro” dell’inquadratura. Incominciamo bene”, è il testo dell’indiscrezione riportata da Deianira.

La segnalazione dell’esperta di gossip è diventata immediatamente virale ed è partita la caccia ai concorrenti protagonisti della presunta rissa. Ad oggi, tuttavia, non è stata svelata l’identità dei protagonisti della segnalazione anche se in tanti puntano su due donne, ma chi sono i concorrenti?

In Honduras, i naufraghi saranno: Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti, Teresanna Pugliese, Camila Giorgi, Nunzio Stacampiano, Giucas Casella, Cristina Plevani, Mirko Frezza, Angelo Famao, Loredana Cannata, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Chiara Balestrieri. Tra i naufraghi, ci sono personalità forti e senza filtri che potrebbero dare vita a dinamiche interessanti.

Nel frattempo, in casa Mediaset, si spera che i naufraghi riescano a mantenere la calma e a non dare vite a scene censurabili. Anche per l’Isola dei Famosi, infatti, Piersilvio Berlusconi spera di poter regalare al pubblico un reality pulito ma al tempo stesso avvincente e ricco di argomenti e dinamiche. Ci riuscirà?