Dopo il successo di Mina Settembre, l’attrice partenopea si prepara a girare una nuova serie. Le riprese partiranno in autunno. Intanto cresce l’attesa e si riapre anche la pista Sanremo 2026.

Serena Rossi si prepara a tornare sul set. Secondo quanto annunciato, l’attrice comincerà le riprese di una nuova fiction Rai nel periodo compreso tra ottobre 2025 e gennaio 2026. Il titolo non è ancora stato svelato, ma la notizia ha già acceso l’interesse del pubblico che da mesi sperava in un suo nuovo progetto televisivo.

Dopo il successo di Mina Settembre, conclusa da poco, la presenza di Serena nella programmazione Rai assume un valore particolare, anche per via delle voci che la vorrebbero coinvolta nel Festival di Sanremo.

Dalle prime fiction a un ritorno molto atteso

Nel corso degli anni, Serena Rossi ha costruito un percorso costante. Dagli esordi in Un posto al sole, passando per La sposa e il biopic Io sono Mia, la sua è una carriera fatta di scelte misurate, interpretazioni riconoscibili, ruoli capaci di creare legami profondi con il pubblico. Il biopic su Mia Martini, in particolare, ha segnato uno dei punti più alti, mostrando al grande pubblico la sua capacità di fondere canto e recitazione con sensibilità rara.

Ora, dopo un periodo senza nuovi progetti in tv, il ritorno sul set arriva come una conferma della centralità di Serena nel panorama delle fiction italiane. Non si sa ancora nulla sul nuovo ruolo, ma il periodo scelto per la messa in onda – inizio 2026 – lascia intravedere anche un posizionamento strategico da parte della rete.

Con l’annuncio della nuova serie, è tornato anche il nome di Serena Rossi tra le possibili conduttrici di Sanremo 2026. La macchina del Festival è già in moto, e se da un lato è presto per conferme, dall’altro il suo nome circola insistentemente.

A chi le ha chiesto se ci sarà, Serena ha risposto con sincerità, senza fronzoli. “Se ci andrò, sarà una bella occasione; altrimenti, farò lo stesso”, ha detto con un sorriso. Una frase che, pur nella sua semplicità, dice molto del suo approccio. Non si lascia trascinare dall’hype, né si presta al gioco dell’anticipazione forzata. E in questo sta parte della sua forza: restare autentica, anche sotto i riflettori.

Fiction, pubblico e quel legame che non si spezza

C’è qualcosa, in Serena Rossi, che va oltre la bravura. Ogni volta che appare sullo schermo, sembra portare con sé un equilibrio delicato, una capacità di raccontare storie senza strafare, restando sempre dentro i confini dell’umanità. Il pubblico se ne accorge. I suoi personaggi, anche quando fragili, riescono a toccare corde vere.

In un’epoca dove la fiction italiana oscilla tra remake e ripetizioni, un ritorno come il suo non è scontato. È una presenza riconoscibile, e forse per questo così attesa. Sui social, in questi giorni, non mancano i messaggi di entusiasmo. C’è chi spera in una nuova Mina, chi in un ruolo più drammatico, chi semplicemente vuole rivederla in una storia nuova.

Il fatto che le riprese si svolgeranno a ridosso del Festival apre anche a un doppio fronte di visibilità: quello della serie e quello – possibile – dell’Ariston. Che i due percorsi si incrocino davvero o meno, sarà il tempo a dirlo. Per ora, Serena resta fedele a sé stessa, senza alimentare rumore, ma continuando a lavorare con costanza.