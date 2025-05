Caos per l’Isola dei famosi: il naufraghi svela di aver sporto denuncia. Ecco il racconto e cos’è successo.

Oggi, mercoledì 7 maggio 2025, in prima serata su canale 5, parte ufficialmente la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili che, in studio, sarà affiancata dall’opinionista Simona Ventura mentre dall’Honduras, come invitato, ci sarà Pierpaolo Pretelli. Sul web c’è grande attesa per il ritorno dell’Isola che ha tutte le carte in regola per fare bene e far dimenticare il flop di The couple che chiuderà ufficialmente domenica 11 maggio, giorno della finalissima.

In attesa di vedere sbarcare sull’Isola i nuovi naufraghi e appassionarsi alle loro vicende, sta facendo rumors la notizia di una querela presentata da un ex naufrago del reality che, sui social, ha svelato di aver ricevuto un risarcimento dalla produzione e di aver presentato una querela sulla quale, però, il giudice deve ancora pronunciarsi.

Isola dei Famosi: chi è stato querelato

Nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, tra i concorrenti c’era anche l’attore Francesco Benigno la cui avventura, tuttavia, finì con un’espulsione per “comportamenti non consoni e vietati dal regolamento”. Vladimir Luxuria, conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024, scelse di non mostrare le immagini per rispetto del pubblico. A distanza di un anno, però, sull’argomento è tornato sui social per informare i follower sull’epilogo della vicenda.

“Mi urge comunicarvi che l’epilogo legato alla mia purtroppo triste avventura a L’Isola dei Famosi dell’anno scorso è finalmente giunto alla fine. La produzione mi ha risarcito dei 30 mila euro che vi avevo già annunciato: facendo i calcoli”, ha spiegato l’attore ricordando di essere rimasto in Honduras per dieci giorni.

L’attore, inoltre, spiega che per partecipare all’Isola ha dovuto rinunciare ad altri impegni lavorativi, affrontato stress, viaggi intercontinentali e vaccini. Deciso a chiudere la vicenda, insieme al suo avvocato, ha preferito accettare l’offerta della produzione e chiudere la vicenda.

Discorso diverso, invece, per la querela che l’attore ha presentato nei confronti di Vladimir Luxuria. Rientrato in Italia, Benigno parole dure nei confronti della conduttrice che aveva poi risposto con un video su Instagram respingendo l’accusa. L’attore aveva così deciso di querelare la Luxuria e, ad oggi, la vicenda non è ancora chiusa.

“Ancora il giudice si riserva di pronunciarsi a distanza di un anno, mi auguro che venga rinviata a giudizio e che io venga risarcito anche dalla signora Vladimir Luxuria per avermi dato del pazzo, del violento, del malato. Per aver messo in mezzo mio figlio, la mia posizione economica che lei non può conoscere”, ha concluso.