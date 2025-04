Un regalo in perfetto stile, che ha sbalordito tutti, a partire da colei che lo ha ricevuto, mai si sarebbe aspettata un gesto simile.

Certe sorprese riescono a lasciare tutti a bocca aperta, regali azzeccati come pochi, dal valore elevato, che emanano affetto e richiamano un legame che unisce. Stavolta, però, a far parlare non è il regalo in sé, bensì la destinataria che lo ha ricevuto, lasciando tutti increduli.

È successo nei giorni scorsi, quando Pier Silvio Berlusconi ha deciso di farle recapitare un regalo fuori scala che è stato prontamente pubblicato sui social. Non un ammiratore qualsiasi, insomma, quello che deciso di esporsi così apertamente, né tantomeno un regalo come altri, ma un vero segno d’affetto e ammirazione.

Orietta Berti, il regalo di Pier Silvio per lei

Chissà cosa avrà pensato Orietta Berti, volto noto della musica italiana, quando si è vista recapitare un gigantesco uovo di pasqua Lindt. I mittenti erano ovviamente Pier Silvio Berlusconi insieme a Silvia Toffanin, che sembrano aver voluto mostrare così il proprio affetto alla cantante.

Orietta ha mostrato orgogliosamente e con entusiasmo il dono ricevuto sul proprio profilo Instagram, che in questo peridio pare comunque invaso dalle uova di Pasqua. Eppure, quello di Pier Silvio, non sfigura affatto, risultano di gran lunga il più grande e pregiato pubblicato finora dalla Berti.

Nel video pubblicato sui social social, Orietta non vede l’ora di scoprire la sorpresa contenuta all’interno dell’uovo gigante, assieme alle nipoti che attendo con ansia domenica. Un regalo dedicato a tutta la famiglia della cantante, che ringrazia sentitamente l’affetto mostratole, ringraziando personalmente Pier Silvio e Silvia Toffanin.

Il gesto, inoltre, non è passato inosservato e i fan della cantante hanno immediatamente invaso il suo profilo con messaggi di affetto e commenti divertiti. In tanti hanno lodato la generosità di Pier Silvio Berlusconi, sottolineando proprio la tenerezza del gesto e anche l’eleganza del regalo in sé.

Non è la prima volta che tra Orietta e la famiglia Berlusconi si nota un legame, d’altronde la cantante è una presenza fissa in Mediaset. E questo regalo pasquale è stato solo l’ennesima dimostrazione di un rapporto che possiamo definire speciale, un’amicizia d’elezione e affinità, anche fuori dal lavoro.

Un’immagine che ha del familiare, quella di Orietta Berti che tiene in mano un uovo di Pasqua, che ci ricorda quali sono i valori importanti. Specialmente nei periodi di festa, non bisogna dimenticarsi si amici e parenti, senza timore di mostrare affetto e gentilezza.