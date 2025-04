Paura per Albano, il noto artista musicale è comparso recentemente in un video, ma i fan hanno notato subito il particolare ed è già partito l’allarme.

Al Bano è una delle voci più importanti della musica italiana, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per il suo talento canoro. Con uno stuolo di fan ormai multi-generazionale, Albano Carrisi è nell’olimpo dei grandi nomi che non verranno mai dimenticati.

Recentemente però si è parlato di un altro argomento che riguarda Albano, ovvero la sua salute personale che sembra peggiorata drasticamente negli ultimi tempi. Colpa di un video che in poche ore ha fatto il giro del web, preoccupando i fan del cantante che si chiedono cosa stia succedendo.

Al Bano in sedia a rotella, la verità

Al Bano è infatti apparso in un filmato, condiviso online, mentre veniva spinto su una sedia a rotelle in quello che sembra l’aeroporto di Bruxelles. Nell’inquadratura è chiara la presenza del supporto alla mobilità utilizzato dal cantante pugliese, situazione inusuale che sta adesso preoccupando i fan.

Sul web già impazzano le domande e le richieste di chiarimenti, cariche di timori e preoccupazioni per la salute evidentemente non ottimale dell’artista. Il video inizia a fare notizia e molti continuano a chiedersi cosa si nasconda dietro queste immagini, condivise con così tanta semplicità.

Fortunatamente la voce della preoccupazione è arrivata allo stesso Al Bano che ha voluto rispondere ai fan, risolvendo subito ogni dubbio sulla propria salute. Col sorriso i l’esuberanza che lo contraddistinguono nel rapporto col pubblico, Carrisi ha spiegato la situazione ai fan, calmando, almeno per ora, il tumulto.

Senza mezzi termini, Albano Carrisi ha chiarito il motivo che lo ha portato sulla sedia a rotelle: un semplice dolore al ginocchio. Un movimento scorretto di qualche giorno prima causava dolore ad un ginocchio, rendendogli complicato camminare all’interno dell’aeroporto, motivo per cui ha chiesto di essere accompagnato.

Nulla di grave, quindi, la sedia a rotelle è stata una semplice precauzione per evitare un affaticamento non necessario al cantante, ancora molto attivo peraltro. Il cantante ha ribadito di essere ancora all’opera, continuando a lavorare con l’energia che lo ha sempre contraddistinto, merito di una carica interiore invidiabile.

Anche riguardo i suoi impegni artistici, l’artista ha sottolineato che sono già in programma nuove date e progetti per il prossimo futuro della sua carriera. Nessuna malattia o rallentamento, Albano Carrisi, in arte Al Bano, continua a rimanere sulla cresta dell’onda e niente sembra poterlo buttare giù.