Playmobil: la prima immagine dal film in arrivo nel 2019

Dopo i film basati sui celebri mattoncini Lego, è la volta di Playmobil: i personaggi dell’universo ispirati ai famosi giocattoli arriveranno al cinema nel 2019.

Il nuovo film d’animazione arriverà nelle sale nell’autunno del prossimo anno e sarà diretto da Lino Di Salvo. L’animatore ha lavorato a importanti produzioni della Disney, tra cui “Rapunzel“, “Bolt” e “Frozen“. “Playmobil: il film” sarà la sua seconda prova alla regia, infatti Di Salvo è stato ingaggiato anche per dirigere “The Badalisc”, un film d’animazione basato su una figura folkloristica della Val Camonica. Tradizione italiana e animazione made in USA.

Lino Di Salvo ha parlato di questo nuovo progetto che ruota attorno al mondo dei giocattoli e ha spiegato:

«L’idea di Playmobil: il film è quella di prendere tutto ciò che ho imparato lavorando su Rapunzel e Frozen, e utilizzarlo in modo molto intelligente con questi personaggi per creare un film che sia divertente e d’azione allo stesso tempo, che i genitori amino.

Playmobil: il film, la sinossi

Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell’universo magico e animato di PLAYMOBIL®, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi e improbabili amici: il tranquillo camionista Del, l’affascinante e carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo robot, una fata madrina stravagante e molti altri. Marla e Charlie impareranno da questa avventura che la vita spesso ci mette davanti a delle prove importanti, ma che si può ottenere qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici al tuo fianco!

La celebre linea di giocattoli Playmobil è nata in Germania negli anni Settanta, la loro invenzione è attribuita ad Hans Beck, che li sviluppò tra il 1971 e il 1974, quando debuttarono sul mercato. I giochi sono destinati ai bambini tra i 4 e i 12 anni e sono spesso costituiti da set con personaggi definiti, come il mondo del circo, gli Egiziani, l’età della pietra, la giungla e l’ospedale.

About the Author sally