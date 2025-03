Uno dei film più iconici della storia del cinema. “Pretty Woman” avrà un seguito? Ecco tutte le ultime news per i fan

“Pretty Woman”, una delle commedie romantiche di maggiore successo della storia del cinema. Il film che lanciò sulla scena mondiale la bravissima e bellissima Julia Roberts, in quella pellicola insieme a un attore già di enorme successo come Richard Gere. Da tempo si parla di un possibile seguito. Che sia la volta buona?

Il film originale, che racconta la storia d’amore tra un ricco uomo d’affari e una prostituta, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico, diventando una delle commedie romantiche più amate di sempre. Tuttavia, fino ad oggi, non è stato realizzato alcun seguito ufficiale. ​

“Pretty Woman” avrà un seguito?

Negli ultimi giorni, un presunto poster del film “Pretty Woman 2: Una seconda possibilità” ha catturato l’attenzione degli utenti online, alimentando le speranze di un sequel del celebre film del 1990 con Richard Gere e Julia Roberts. Tuttavia, è emerso che l’immagine in questione è un’opera realizzata dai fan e non rappresenta un progetto ufficiale. ​

Il poster, che presenta i protagonisti originali affiancati dai nomi di Emma Roberts e Tom Hardy, suggerisce l’uscita del film su Netflix nel dicembre 2025. Questa combinazione di elementi ha reso l’immagine particolarmente credibile, inducendo molti a pensare che un sequel fosse effettivamente in produzione. Nonostante l’entusiasmo suscitato, Netflix non ha annunciato alcun progetto relativo a “Pretty Woman 2”. In passato, si è discusso della possibilità di un sequel, ma diversi fattori ne hanno impedito la realizzazione. Ad esempio, la scomparsa del regista Garry Marshall nel 2016 ha rappresentato un ostacolo significativo per l’avvio di un nuovo progetto legato a “Pretty Woman”. ​

L’episodio del poster virale evidenzia come i fan siano ancora profondamente legati alla storia originale e desiderosi di rivivere le emozioni che ha saputo trasmettere. Tuttavia, è importante verificare sempre l’attendibilità delle fonti prima di alimentare aspettative infondate.​ Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo a un possibile sequel di “Pretty Woman”. Gli appassionati dovranno quindi accontentarsi di rivedere il film originale o esplorare altre commedie romantiche disponibili sulle piattaforme di streaming.​

Per coloro che desiderano rivivere la magia di “Pretty Woman”, il film è attualmente disponibile su diverse piattaforme di streaming, offrendo l’opportunità di immergersi nuovamente nella storia che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo.​ In conclusione, mentre l’idea di un sequel continua a solleticare l’immaginazione dei fan, è fondamentale affidarsi a fonti ufficiali per ottenere informazioni accurate e non lasciarsi trasportare da notizie non verificate che circolano online.