L’ultima decisione della Rai manda nel caso Stefano De Martino: cosa succede e le critiche del pubblico sul web.

Da quando Affari tuoi va in onda, Stefano De Martino ha sempre strappato gli applausi del pubblico che, però, stavolta, non stanno risparmiando critiche anche se all’indirizzo della Rai. Il conduttore napoletano, infatti, è stato indirettamente coinvolto in una decisione Rai che ha fatto infuriare il pubblico per come è finita la puntata di Affari tuoi interessata dalla decisione della tv di Stato.

Tutto è accaduto nella serata di mercoledì 7 maggio 2025 quando la Rai ha interrotto improvvisamente la puntata di Affari tuoi che stava andando in onda in quel momento. Dopo l’interruzione, la puntata è ricominciata ma sul web è esplosa la polemica.

La Rai interrompe Affari Tuoi e Stefano De Martino: perché è nata la polemica

Giovedì 8 maggio 2025 è stato eletto Papa Leone XIV, ma il Conclave era cominciato mercoledì 7 maggio 2025. Durante la serata, la Rai ha comunque mandato in onda una nuova puntata di Affari tuoi salvo interromperla per dare conto al pubblico della fumata nera. A giocare, in quel momento, c’era Paolina, la pacchista del Lazio, proveniente da Trevignano Romano e che lavora a Ronciglione. Paolina ha giocato con la sorella Noemi dando vita ad una prima parte della puntata assolutamente straordinaria.

La prima offerta, così, ammonta a 38mila euro: le due sorelle rifiutano e decidono di tentare ancora la fortuna andando avanti ed è stato proprio a questo punto che la partita è stata interrotta per dare la linea al Tg1. Quando le telecamere si sono riaccese su Affari tuoi, la partita di Paolina si è trasformata in un vero disastro. La pacchista, infatti, si è ritrovata con 5 pacchi blu e 2 pacchi rossi ovvero ovvero quello piccolissimo da 5mila euro e quello grande da 200mila euro perdendo poi il primo.

Il Dottore ha così spiazzato tutti offrendo il cambio e, dopo averci pensato, Paolina ha scelto di cedere il proprio con quello dell’Umbria che ha deciso di non aprire portandolo fino alla fine. Aprendo, però, il pacco del Veneto, ha trovato i 200mila euro condannandosi alla Regione Fortunata che non è riuscita ad indovinare.

La partita di Paolina è così finita nel peggiore dei modi e sul web è esplosa la polemica per l’ora in cui la puntata è terminata. “Ma si può far slittare i David per Affari Tuoi?”, “Solo per oggi la Rai non poteva saltare la messa in onda di Affari Tuoi?”, “Sono le 10, ci sbrighiamo?”, “I David finiranno alle 3”, hanno scritto gli utenti.