The Couple, alla scoperta dei fratelli Fabrizio e Danilo Mileto che stanno veramente mandando in confusione il web.

The Couple – Una vittoria per due è un programma televisivo che va in onda su canale 5 a partire dal 7 aprile 2025; spin-off del Grande Fratello, è la versione italiana del reality Gran Hermano Duo. Il meccanismo è molto semplice: i partecipanti vivono chiusi in una casa per 24 ore su 24, osservati da numerose telecamere che li riprendono ovunque.

Le coppie in gara non possono avere alcun contatto con l’esterno, tanto che sono vietati i telefoni cellulari, gli orologi, i libri e i televisori, questo per mantenere alta la tensione del gioco e stimolare dinamiche interpersonali al 100% autentiche. Durante la settimana, le coppie affrontano una prova che influisce sul loro percorso; chi vince riceve un budget più alto per la spesa e potenziali vantaggi strategici, mentre chi perde rischia penalità o qualche difficoltà aggiuntiva per la coppia.

Le eliminazioni avvengono tramite nomination, con ciascuna coppia che sceglie uno o più avversari che vorrebbe eliminare. Le coppie più votate vengono sottoposte al giudizio del televoto e ricevono l’esito finale nella puntata successiva. Il montepremi finale è di 1.000.000 €.

The Couple, chi sono i fratelli Mileto: web impazzito, tutto su di loro

Il funzionamento del nuovo reality show di Canale 5 è semplice ma efficace. Un buon format, però, non basta a riscuotere un grande successo. Proprio per questo motivo, saranno i partecipanti a dover rendere unico il viaggio di The Couple. Concorrenti come i due fratelli, Danilo e Fabrizio Mileto. Questi, secondo Davide Maggio, faranno parte dello show. Danilo e Fabrizio provengono da Bari: il primo è nato nel 1992 e il secondo nel 1997. Danilo è un modello e ha circa 8.000 follower.

Fabrizio, di cinque anni più piccolo, ha all’attivo 1.500 follower sul suo profilo. I fratelli Mileto se la vedranno con altre sette coppie in gara per tentare di agguantare il montepremi di un milione di euro. Una sfida vera e propria per i due baresi, che però hanno dalla loro un legame davvero unico e che potrebbe favorirli per quanto riguarda complicità e spirito di strategia.

Per il resto, beh, parlare di favoriti è assolutamente sbagliato; un programma appena iniziato come quello di The Couple non può affatto prevedere favori di qualche genere. Ragion per cui, non resta altro da fare che scoprire come andranno le cose all’interno della nuova casa super osservata di Canale 5 e della Mediaset.