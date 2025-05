Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 12 al 16 maggio 2025 raccontano una settimana ricca di colpi di scena: Jimmy si ribella, Luca prende una decisione estrema, e tra Roberto e Gennaro scoppia il caos.

Tra drammi quotidiani, inquietudini adolescenziali e scelte che non lasciano scampo, Un Posto al Sole entra nel vivo di una settimana che mescola emozioni forti e riflessioni personali. Dal 12 al 16 maggio 2025, gli abitanti di Palazzo Palladini dovranno affrontare tensioni famigliari sempre più pressanti, relazioni che si incrinano e misteri che si infittiscono. Al centro di tutto, la preoccupazione crescente di Niko per il figlio Jimmy, il malessere profondo di Luca, pronto a un gesto inaspettato, e lo scontro sempre più teso tra Roberto e Gennaro, che mette in crisi anche Marina. Un mix di emozioni che tiene incollati al televisore gli spettatori affezionati.

Jimmy si ribella, Niko non lo riconosce più

La settimana si apre con Michele che, dopo una seduta spiritica con Agata e Iolanda, inizia a interrogarsi su esperienze nuove e destabilizzanti, mentre Giulia è tutta concentrata sul suo matrimonio imminente. Ma l’attenzione si sposta rapidamente su Jimmy, che sotto l’influenza di Matteo, un ragazzo problematico, mostra i primi segnali di ribellione. Il comportamento del giovane allarma Viola, che cerca di intervenire a scuola.

Intanto, Niko non riesce a gestire il figlio e, nonostante il sostegno di Manuela, decide di cambiare atteggiamento e adottare una linea più rigida. Le cose però si complicano quando la madre di Matteo minimizza gli episodi di bullismo. Niko chiede un confronto diretto con Viola, ma ciò che emerge lo sconvolge: Jimmy sembra portare sulle spalle un peso più grande di quanto avesse immaginato.

Luca prende una decisione estrema, Mariella nasconde la verità

Nel frattempo, Luca, provato dalla malattia, abbandona Palazzo Palladini senza dire nulla a nessuno, lasciando Giulia nella disperazione. La sua sparizione getta un’ombra cupa su tutta la comunità. Marina, nel frattempo, si trova nel mezzo dello scontro tra Roberto e Gennaro, con la situazione che degenera e travolge anche la gestione della radio, bloccando le idee di Elena. Anche al Vulcano si respira tensione: Nunzio propone a Gabriella un nuovo progetto, ma Samuel, accecato dalla gelosia, reagisce malissimo. Sul fronte sentimentale, Mariella tenta di tenere alto il morale di fronte all’assenza di Guido, ma finisce per mentire a Sasà sulle sue reali motivazioni per partecipare a un evento. E mentre Damiano affronta Grillo in un confronto teso, tutto sembra precipitare. Il finale della settimana porta in scena una Napoli inquieta, piena di non detti, verità nascoste e scelte che cambiano tutto.