La serie turca di Canale 5 entra nel vivo: Güzide affronta un momento straziante, Oylum finisce vittima di un ricatto, mentre Yesim prende il controllo con una rivelazione sconvolgente.

La seconda stagione di Tradimento, la serie turca che sta appassionando il pubblico di Canale 5, entra in una fase carica di tensione ed emozione. Le puntate in onda dal 12 al 18 maggio 2025, trasmesse nel daytime e con uno speciale in prima serata il venerdì, promettono di spingere i personaggi verso i limiti della loro umanità. Güzide, Oylum, Zelis, Ozan e gli altri protagonisti si troveranno a confrontarsi con scelte decisive e verità inaspettate. Come sempre, sarà possibile recuperare gli episodi anche su Mediaset Infinity.

Güzide distrutta e Oylum nel mirino

Nel cuore della settimana, Güzide Yenersoy, interpretata da Vahide Perçin, si lascia guidare dalla speranza durante un viaggio emotivo che la porta a incontrare un giovane uomo che potrebbe essere suo figlio biologico. Ma ciò che sembrava l’inizio di una nuova vita si trasforma in tragedia: il ragazzo viene accoltellato in carcere, lasciando Güzide sconvolta e impotente.

Intanto, Oylum parte per una cerimonia di famiglia a Diyarbakir, ma finisce coinvolta in un rapimento orchestrato da uomini al servizio di Mualla. I malviventi possiedono un video compromettente che potrebbe rovinarla, ma la ragazza riesce a scampare al peggio. L’informazione che sia stato Ozan a spingerla a partecipare all’evento getta ulteriore ombra sulla famiglia e alimenta nuovi conflitti.

Zelis disperata e Ozan tradito

Nel frattempo, Zelis si rifugia nella casa di Mualla, ma viene scoperta da Ilknur, che la minaccia e cerca di incastrare Tarik. La giovane tenta di fuggire con documenti falsi, ma viene sorpresa dalla madre: ne scaturisce uno scontro violento, durante il quale Zelis, armata, ferisce Ilknur. È un gesto estremo, ma che racchiude tutto il peso del dolore e del desiderio di libertà. Intanto, Ozan scopre che dietro l’articolo che infanga la sua famiglia c’è Azra, che lo ha venduto per denaro. Un gesto che squarcia ogni legame e mette in crisi tutte le certezze, svelando il lato più manipolatorio della donna. La settimana si chiude con un confronto ad alta tensione tra Yesim e Tarik: lei lo affronta rivelando di aver avviato un’attività e di possedere prove video che lo collegano a un omicidio. È la sua rinascita, il momento in cui smette di subire e decide di colpire.

Le puntate in arrivo promettono quindi forti emozioni e svolte decisive. In un intreccio che continua a mescolare vendetta, segreti e scelte morali, “Tradimento” conferma la sua capacità di raccontare la complessità dei legami umani, mantenendo viva l’attenzione del pubblico con un ritmo narrativo serrato e sempre imprevedibile.